Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει τις συμβάσεις για τις έρευνες νότια της Κρήτης, εγείρουν ζητήματα εθνικής σημασίας»

Την καταψήφιση από το ΠΑΣΟΚ των συμβάσεων για την εκμετάλλευση των οικοπέδων νότια της Κρήτης ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή για τις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ.

Αν και η αξιωματική αντιπολίτευση θα ψηφίσει «ναι» επί της αρχής, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις δύο συμβάσεις για την Κρήτη «γιατί προκαλούν σημαντικά ερωτήματα και εγείρουν ζητήματα εθνικής σημασίας, αυτή η στάση είναι μια καθαρά πατριωτική στάση με ενδιαφέρον για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπονόμευσε το αρχικό πλαίσιο -το κεκτημένο, όπως είπε- που διαμορφώθηκε από το ΠΑΣΟΚ επί Παπανδρέου και Μανιάτη και άσκησε την κριτική ότι από το 2014 και μετά πέρασαν 12 χρόνια χαμένα. Άσκησε κριτική για το οικονομικό αλλά και το περιβαλλοντικό σκέλος, αλλά κυρίως στάθηκε στο ζήτημα της ρήτρα που εισάγεται για πρώτη φορά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30.

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως εμφανίζεται για πρώτη φορά μια καινούρια ρήτρα με την παρ. 3 του άρθρου 30 «που λέει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες των πλευρικών μπορεί να αναθεωρηθούν στο μέλλον» και αν κάποιο τμήμα της περιοχής αυτής βρεθεί εκτός, «παύει να είναι μέρος της σύμβασης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε ουσιαστικά για υπονόμευση των απώτατων ορίων που είχε θεσπίσει το ΠΑΣΟΚ «θωρακίζοντας» τη χώρα απέναντι στις παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας. Και συμπλήρωσε πως η ρήτρα «δεν αναφέρεται αναφέρεται μόνο στα νότια όρια που πράγματι δεν υπάρχει συμφωνία, αναφέρεται και στα πλευρικά ανατολικά όρια». Μάλιστα είπε ότι η διάταξη προβλέπει ότι τα όρια αυτά μπορούν να τροποποιηθούν με «γειτονικά κράτη» και διερωτήθηκε για ποια «γειτονικά κράτη» γίνεται λόγος, όταν εκκρεμότητα υπάρχει μόνο με τη Λιβύη. Αμφισβήτησε πως η διάταξη αυτή υποδηλώνει ενίσχυση της ελληνικής θέσης, και πρόσθεσε πως η διατύπωση θα έπρεπε να είναι διαφορετική, διότι διαφορετικά «δημιουργούνται εντυπώσεις που μοιάζουν με υποχώρηση απέναντι στο ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή την επιβεβαίωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το έγγραφο Βάρρα (ότι πράγματι είχε φτάσει στο υπουργείο και πρωτοκολλήθηκε), το οποίο όπως είπε ενημέρωνε για την τεράστια αύξηση του εθνικού αποθέματος και του έκανε μάλιστα προτάσεις για να σταματήσει το «πάρτι». Κατήγγειλε πως ο κ. Βορίδης το απέκρυψε από την Εξεταστική, «προχθές στην Ολομέλεια έκανε τον ανήξερο, σήμερα το υπουργείο τον κρεμάει στα μανταλάκια». Και, συνέχισε, «ερωτώ κ. Παπασταύρου, είναι ψευδομάρτυρας ναι ή όχι».

“Καρφι” Παπασταύρου: Είπατε για το ρόλο Μανιάτη, αλλά όχι για Βενιζέλο – Ανδρουλάκης: Μαθηματα στο παρακράτος του Μαξίμου, όχι στη δημοκρατική παράταξη

Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο υπουργός λέγοντας πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «για άλλη μια φορά δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά αυτή την εθνική υπόθεση και παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες». Ο Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών είχε αναφερθεί στη διαχρονική συνεισφορά και των προηγούμενων κυβερνήσεων εγκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «το εθνικό είναι το αληθές και το αληθές δεν επιδέχεται υποκειμενισμό. Δεν μπορείτε να λέτε “τα κάναμε όλα και δεν κάνατε τίποτα”. Δεν έγιναν όλα αυτά νομοτελειακά, επειδή έγινε ο νόμος το 2011». Και στη συνέχεια άφησε αιχμές για την μη αναφορά Ανδρουλάκη στον Ευάγγελο Βενιζέλο: «Το κόμμα της αξ. αντιπολίτευσης και στις τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής και σήμερα αναφέρθηκε στο ρόλο Μανιάτη. Για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Βενιζέλο δεν ειπώθηκε μια λέξη. Το όνομα Βαγγέλης Βενιζέλος δεν ακούστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, δεν ακούστηκε».

«Εγώ πρώτος αναγνώρισα τη συνεισφορά του Γιάννη του Μανιάτη» και του ΠΑΣΟΚ, συνέχισε, «όμως, αν αποδίδουμε εύσημα στην αφετηρία, τότε πρέπει να αποδώσουμε εύσημα και στη διαδρομή, αλλά κυρίως, και το μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που έκανε το σχεδιασμό πράξη». Σημείωσε ότι «για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα σε 12 μήνες από τώρα θα χουμε ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο. Είναι μια βάση εθνικής συνεννόησης την οποία δεν πρέπει να σπαταλήσουμε για λόγους μικροκομματικούς.

Ως προς την αναφορά Ανδρουλάκη στο περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 30 απάντησε πως «δεν αναφέρεται πουθενά “πλευρικά ανατολικά” στο άρθρο 30» αλλά «έχει να κάνει με το τριεθνές που είναι νότια και δυτικά, αν ανέβει η νότια γραμμή ανεβαίνει το δυτικό, δεν υπάρχει ανατολικό». Καταλόγισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως είναι «σα να στεναχωριέστε που πετυχαίνουμε σε αυτό που δεν πετύχατε εσείς».

Στην ανταπάντησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε πως πολύς χρόνος πήγε χαμένος: «σε δώδεκα μήνες από τώρα θα αρχίσουν οι πρώτες έρευνες. Δώδεκα μήνες από τώρα συν επτά χρόνια, οκτώ χρόνια που δεν κάνετε τίποτα και αντί να ζητήσετε συγγνώμη που δεν κάνετε τίποτα, θέλετε να σας πούμε και μπράβο».

Απευθυνόμενος προς τον υπουργό, του είπε να αφήσει τα μαθήματα προς το ΠΑΣΟΚ και να μην υποτιμά τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού συνεχώς με σκάνδαλα, παρασκηνιακά παιχνίδια. «Αυτά τα θέματα που συζητάμε, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το να κάνετε μάθημα εσείς σε εμάς, όταν επί δύο ολόκληρα χρόνια ρωτώ ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου Κύπρου – Κρήτης και δεν παίρνω καμία απάντηση… αφήστε, τα μαθήματα στο παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι στο ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η εισβολή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί την παρουσία τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για Βορίδη: Μονόδρομος η σύσταση προανακριτικής