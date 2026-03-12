search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12.03.2026 14:48

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για Βορίδη: Μονόδρομος η σύσταση προανακριτικής

12.03.2026 14:48
famellos-haritsis

Ολομέτωπη επίθεση στη κυβέρνηση για το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. 

Στην Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για «ψευδορκία και ομερτά», ενώ η Νέα Αριστερά έθεσε θέμα σύστασης προανακριτικής.

«Η επίσημη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο Βάρρα, το οποίο  ανέδειξαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ολομέλεια, ήταν πρωτοκολλημένο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2020, αποκαλύπτει το μέγεθος της πολιτικής ευθύνης του κ. Βορίδη και καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του περί άγνοιας» αναφέρει αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχόλιό του.

«Οι εξελίξεις αυτές γεννούν σοβαρά ερωτήματα για παραπλάνηση της Βουλής, ψευδορκία στην Εξεταστική Επιτροπή και  συνειδητή απόπειρα συγκάλυψης ενός κρίσιμου ζητήματος που αφορά στη διαχείριση δημόσιων πόρων και τις ενισχύσεις των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές» προσθέτουν και καταλήγουν:

«Ο κ. Βορίδης και το Μέγαρο Μαξίμου οφείλουν άμεσα να δώσουν καθαρές απαντήσεις.

Η αλήθεια δεν μπορεί να θαφτεί και οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες δεν πρόκειται να παραγραφούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επιμείνει μέχρι τέλους για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών».

Νέα Αριστερά: Η υπερασπιστική γραμμή του Βορίδη καταρρίπτεται

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης που όπως τονίζουν «καταρρίπτει την υπερασπιστική γραμμή του Βορίδη».

«Με μια ανακοίνωση 31 λέξεων του Υπουργειου Αγροτικής Ανάπτυξης, καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορισματος της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ανακοίνωση ειναι σαφής. Το έγγραφο Βάρρα, έφτασε κανονικά και πρωτοκολλήθηκε. Ο κ. Βορίδης ήταν ενήμερος για την εκρηκτική αύξηση των βασικών δεικτών για τους βοσκοτόπους κι ας λέει σήμερα οτι δεν είχε «επισκοπήσει». Η υπόθεση ξανανοίγει. Μόνος δρόμος η σύσταση προανακριτικής επιτροπής» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

