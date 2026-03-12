search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:06
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12.03.2026 14:41

Παπασταύρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τη δική του σύμβαση, θα ψηφίσει τη δική μας;» – Φάμελλος: «Δεν την ψηφίσαμε γιατί μειώσατε τη συμμετοχή του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ»

PAPASTAVROU_FAMELLOS

Νέα αντίδραση Παπασταύρου προκάλεσε η ομιλία Φάμελλου, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αλλοπρόσαλλη» πολιτική και «καιροσκοπισμό» στα θέματα της ενέργειας.

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος παίρνοντας τον λόγο εγκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ για ασυνέπεια, θυμίζοντας την σύμβαση με την κοινοπραξία Exxon – Total – EΛΠΕ για έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που το 2017 προκήρυξε διαγωνισμό και το 2019 έκανε τη διαπραγμάτευση της σύμβασης, την υπέγραψε, έβγαλε και φωτογραφίες, αλλά τον Οκτώβριο του 2019 δεν την ψήφισε.

«Έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει “δε θα ψηφίσουμε”. Mα δε ψηφίσατε τη δική σας, θα ψηφίσετε τη δική μας»; σχολίασε ενοχλημένος

Επίσης στις αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί υποβάθμισης των ΑΠΕ απάντησε ότι «από το 2019 δαπανούνται 4 φορές πάνω απ’ ότι δαπανούσε ο ΣΥΡΙΖΑ» ενώ για την «βίαιη απολιγνιτοποίηση», είπε πως «το 2019 τα 2/3 της απολιγνιτοποίησης είχαν λάβει χώρα, άρα σταματήστε τις ανακρίβειες και τον καιροσκοπισμό».

Πράγματι υπογράψαμε τη σύμβαση αλλά δεν την ψηφίσαμε απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος. Και συμπλήρωσε: «Μήπως γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το που ανέλαβε ξεπούλησε το ποσοστό του Δημοσίου στα ελληνικά Πετρέλαια; Και μείωσε και τα οφέλη τα οικονομικά αλλά και τη δυνατότητα δημόσιου ελέγχου». Εκτός μικροφώνου ο κ. Παπασταύρου αποκρίθηκε ότι δεν έχει καμία σημασία με τον Φάμελλο να επισημαίνει πως «ο υπουργός Ενέργειας της χώρας λέει πως δεν έχει καμία σημασία τι ποσοστό έχει το Δημόσιο στη ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια και πώς μπορεί έτσι να καθορίζει και να ρυθμίζει την αγορά, γιατί πολύ απλά άφησε την αγορά στην αισχροκέρδεια».

Όσον αφορά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική της στην ενέργεια σημείωσε πως «δεν αυξήθηκε ούτε ένα λεπτό η τιμή της κιλοβατώρας κι έτσι καταφέραμε να ακυρώσουμε και το νόμο για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που είχατε υποστηρίξει».

