Τέμπη – Ευρωβουλή: Σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση από Μανιάτη και Αρναούτογλου – Καταγγέλλουν ευθύνες και καθυστερήσεις

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβησαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης και Σάκης Αρναούτογλου, σε συζήτηση με θέμα την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων.

Οι δύο ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα κυβερνητικών καθυστερήσεων, ελλείψεων στα συστήματα ασφαλείας και πολιτικών επιλογών που άφησαν το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο χωρίς επαρκή προστασία.

Υπογράμμισαν ότι τρία χρόνια μετά το δυστύχημα οι πολίτες εξακολουθούν να ζητούν το αυτονόητο: πλήρη διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και ουσιαστικές εγγυήσεις ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί.

Παράλληλα άσκησαν κριτική στην Ελληνική Κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κρίσιμων έργων ασφάλειας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την έρευνα μετά το δυστύχημα, τονίζοντας ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Γιάννης Μανιάτης: «Τα θύματα των Τεμπών ζητούν τη δικαίωσή τους»

Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, υπογράμμισε ότι η τραγωδία των Τεμπών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η κυβέρνηση είχε ολοκληρώσει εγκαίρως τη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση των σιδηροδρόμων, η οποία είχε υπογραφεί το 2014 και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 2016.

Ο κ. Μανιάτης επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίσιμο ρόλο να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και κάλεσε τις ευρωπαϊκές αρχές να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των κανόνων στην Ελλάδα αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα παραμένουν.

Παράλληλα κατήγγειλε την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την Τραγωδία των Τεμπών με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Γ. Μανιάτης άσκησε επίσης έντονη κριτική στον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από την Ελληνική Κυβέρνηση μετά το δυστύχημα, σημειώνοντας ότι αντί για ουσιαστική έρευνα ο κύριος στόχος ήταν η συγκάλυψη και η προστασία των κυβερνητικών αξιωματούχων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη διοχέτευση των χαλκευμένων συνομιλιών σε φιλικά προς την κυβέρνηση Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας, αλλά και την εργαλειοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή για την προστασία των αρμόδιων υπουργών.

Σάκης Αρναούτογλου: «Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή – ήταν αποτυχία του κράτους»

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι για τους Έλληνες η συζήτηση για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών έχει ένα όνομα: Τέμπη.

Υπενθύμισε ότι πριν από τρία χρόνια 57 άνθρωποι – κυρίως νέοι – έχασαν τη ζωή τους σε ένα δυστύχημα που, όπως είπε, «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», καθώς δύο τρένα κινούνταν επί χιλιόμετρα στην ίδια γραμμή χωρίς να λειτουργούν τα βασικά συστήματα ασφαλείας.

Ο κ. Αρναούτογλου σημείωσε ότι η τραγωδία δεν ήταν αποτέλεσμα μιας «κακιάς στιγμής», αλλά συνέπεια κυβερνητικών καθυστερήσεων, εγκαταλελειμμένων έργων και ενός σιδηροδρομικού συστήματος που λειτουργούσε με όρους άλλης εποχής.

Τρία χρόνια μετά, όπως τόνισε, οι πολίτες συνεχίζουν να ζητούν αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία, υπογραμμίζοντας ότι όταν χάνονται τόσες ζωές κανείς δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από διαδικασίες, καθυστερήσεις ή επικοινωνιακές διαχειρίσεις.

Παράλληλα ανέδειξε την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πραγματικά τα συστήματα ελέγχου, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης που αποτρέπουν παρόμοιες τραγωδίες.

«Η ασφάλεια δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα. Είναι και θέμα πολιτικής ευθύνης», τόνισε, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα:

