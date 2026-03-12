Σάκης Αρναούτογλου για τουρισμό: «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και πώς προστατεύονται»

Την ανάγκη για ισχυρότερη προστασία των ταξιδιωτών αλλά και για ένα πιο απλό και σαφές πλαίσιο λειτουργίας για τον τουριστικό κλάδο υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση της έκθεσης του Alex Agius Saliba σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Ο κ. Αρναούτογλου τόνισε ότι τα οργανωμένα ταξίδια αποτελούν μια σημαντική εμπειρία για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες αλλά και βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδιαίτερα για χώρες με ισχυρό τουριστικό τομέα όπως η Ελλάδα.

Όπως επισήμανε, τα τελευταία χρόνια – από την περίοδο της πανδημίας μέχρι τις πτωχεύσεις ταξιδιωτικών εταιρειών – ανέδειξαν σημαντικές αδυναμίες στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των ταξιδιωτών. «Όταν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, αυτός που πληρώνει το τίμημα είναι ο ταξιδιώτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαμορφώσει ένα πιο καθαρό, απλό και δίκαιο πλαίσιο, στο οποίο οι πολίτες θα γνωρίζουν με σαφήνεια τι αγοράζουν, ποιος φέρει την ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά και πώς μπορούν να αποζημιώνονται γρήγορα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Στόχος μας πρέπει να είναι μια ισορροπία: ισχυρή προστασία για τον ταξιδιώτη, αλλά και ένα λειτουργικό και σαφές πλαίσιο για τον τουριστικό κλάδο», σημείωσε. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αποδεικνύει στην πράξη ότι στέκεται δίπλα στους πολίτες της, διασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους ακόμη και όταν ταξιδεύουν.

