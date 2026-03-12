Τσουκαλάς απαντά σε Μαρινάκη: Δεν είπα ότι θα πάω στο Forum Alitheia, τον καλώ σε διάλογο όπου θέλει

Σε σκληρή προσωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, με επίκεντρο το συνέδριο Athens Alitheia.

Ο κ. Τσουκαλάς διέψευσε τη δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι είχε απαντήσει θετικά στην πρόσκληση να συμμετέχει στο φόρουμ και προ(σ)κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «σε δημόσιο διάλογο όπου, όπως και όποτε θέλει». Αναρωτήθηκε δε αν «θα έρθει ή θα συνεχίσει τους μονολόγους και θα απαντά στα ερωτήματα μέσω της “Ομάδας Αλήθειας”;».

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαρινάκης είχε τονίσει με έμφαση πως ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε πολλές φορές ότι θα δώσει το παρών στο συνέδριο, αλλά την τελευταία στιγμή ακύρωσε.

Η πλήρης δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Ο κ. Μαρινάκης σήμερα επιβεβαίωσε ότι είναι εκείνος που αποφεύγει τον διάλογο και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συζητήσει μαζί μου σε καμία εκπομπή χρησιμοποιώντας αστείες δικαιολογίες.

Προσπάθησε να μας πείσει ότι είναι… υπερκομματικός Υπουργός που δικαιούται να κάνει δημόσιους μονολόγους χωρίς λογοδοσία και χωρίς αντίλογο.

Χθες είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι εγώ δεν θέλω τον διάλογο. Τον κάλεσα σε δημόσια συζήτηση όπου, όπως και όποτε θέλει.

Αλλά αρνήθηκε.

Θα συνεχίσει να επιλέγει τους μονολόγους και να απαντά στα ερωτήματα μας μέσω της “Ομάδας Αλήθειας”.

Ζήτησα να προσκομίσει την απόδειξη της δήθεν επιβεβαίωσης εκ μέρους μου της συμμετοχής μου στο συνέδριο που οργάνωσε. Απάντησε σήμερα ότι «δεν θέλει να τραβήξει άλλο το θέμα», γιατί προφανώς γνωρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε επιβεβαίωση.

Τον καλώ να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο Συνέδριο που οργάνωσε για τα fake news. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι Υπουργός Παραπληροφόρησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

