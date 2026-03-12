Η «χημεία» Χαρδαλιά – Δούκα φέρνει… έργα στην Αθήνα

Κι όμως! Μπορεί πολιτικά να είναι “απέναντι” – ΝΔ ο Νίκος Χαρδαλιάς, ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας – αλλά έχουν βρει ένα τρόπο να συνεννοούνται. Να συννενοούνται όπως πρέπει και επιβάλλετα εκ των θεσμικών ρόλων τους δηλαδή.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρχος Αθήνας, τα είπαν προ ημερών και ο Δούκας αναγνώρισε την ουσιαστική συμβολή του Χαρδαλιά στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στην πρωτεύουσα – λογικό καθότι η Περιφέρεια έχει τη μπαγκέτα και τον αποφασιστικό ρόλο σε αυτά τα πράγματα.

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Χαρδαλιά για την εξαιρετική συνάντηση που είχαμε, διότι βάλαμε όλα τα θέματα μπροστά. Ξεκινάμε εμβληματικά με έργα και θα προχωρήσουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί ο κόσμος θέλει η πόλη μας να είναι ανθεκτική» δήλωσε ο Χάρης Δούκας, ενώ έκανε λόγο για μια «πολύ δυνατή συνεργασία όλη αυτή την περίοδο, η οποία ενισχύεται μέρα με τη μέρα ακόμα περισσότερο».

Και πρόσθεσε ότι «ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει πολλούς Δήμους και πολλές περιοχές στην ευθύνη του, αλλά οφείλω να πω ότι δίνει την πρέπουσα έμφαση στην πρωτεύουσα» είπε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας, ενώ σημείωσε με νόημα ότι «οι σχέσεις δήμων και περιφερειών δεν είναι σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικές, είναι συνεργατικές και γι’ αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε μια από κοινού προσπάθεια».

Μάλιστα ο Δούκας επισήμανε ότι οι δυο τους δίνουν κοινούς αγώνες στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας το άψογο κλίμα της μεταξύ τους συνεργασίας.

Από τις πρωταρχικές προτεραιότητες Χαρδαλιά, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του, ήταν η υπογραφή τον Απρίλιο του 2024 της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Αθήνα 2030», με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας από το ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027», ύψους 101 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ θα υλοποιηθούν πάνω από 40 σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, με επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής επιχειρηματικότητας, την πολιτιστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Τη Δευτέρα, υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη η ένταξη του έργου για την κατασκευή του 64ου Νηπιαγωγείου Αθηνών στα Πατήσια, με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ και στόχο την ενίσχυση των σχολικών υποδομών σε μια περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Συζητήθηκε, επίσης, η ευρεία αναβάθμιση αθλητικών υποδομών του ΟΠΑΝΔΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου για τουρισμό: «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και πώς προστατεύονται»

ΠΑΣΟΚ: Ταραχή φέρνει η αύξηση της διαφοράς από τη ΝΔ – Σκανδαλίδης απαντά σε Διαμαντοπούλου για Πελεγρίνη

Εκνευρισμός στην Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Οι ενέργειες της Ελλάδας βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις»

