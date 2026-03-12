Δημοσκόπηση RealPolls: Ακρίβεια και σκάνδαλα – Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της ΝΔ παρά την άνοδό της  

Τα ευρήματα της νέας έρευνας της RealPolls (για λογαριασμό του Protagon.gr) της τρίτης για το 2026 – διεξήχθη το τριήμερο 8-10 Μαρτίου, σε δείγμα 1.613 ατόμων – περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό σε μετάβαση: Η εξωτερική κρίση φαίνεται να ενισχύει σημαντικά τον κυβερνών κόμμα, που για πρώτη φορά εδώ και εννέα μήνες ξεπερνάει, με άνεση μάλιστα, το ψυχολογικό όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου (διατηρώντας ωστόσο ως ανοιχτά τραύματα για το ίδιο την ακρίβεια και τα σκάνδαλα), η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, ενώ παράλληλα η δυσπιστία των πολιτών προς τους θεσμούς αγγίζει εντυπωσιακά και ανησυχητικά επίπεδα.

Στην πρόθεση ψήφου (Πίνακας Ι), η ΝΔ ανεβαίνει στο 26,1% (πό 24,5% στην έρευνα του Φεβρουαρίου), ξεφεύγοντας για πρώτη φορά εδώ και μήνες από την περιοχή του 25% και «κοιτώντας» πια το 27%, που είχε στην αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου 2025, όταν και θα έμπαινε στην περιπέτεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκάλεσε την υποχώρηση των ποσοστών της.

Η ανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή στην πρόβλεψη αποτελέσματος (Πίνακας ΙΙ): 30,8%, σημαντικά υψηλότερα από το 28,9% του Φεβρουαρίου και σχεδόν δυόμισι μονάδες πάνω από την εκλογική επίδοση των ευρωεκλογών του 2024.

Η σύνδεση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ανάπτυξη ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο δεν μπορεί να μη γίνει ορατή: η κλασική τάση συσπείρωσης γύρω από την κυβέρνηση σε καιρό κρίσης, το λεγόμενο rally-around-the-flag effect, φαίνεται να ενεργοποιείται, τουλάχιστον στο επίπεδο της πρόθεσης ψήφου.

Αν αυτή η τάση θα αντέξει στον χρόνο ή θα εξανεμιστεί μόλις τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής επανέλθουν στο προσκήνιο, παραμένει ανοιχτό ερώτημα, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει εισοδήματα, να αναμένεται σφοδρότερη όσο διαρκεί η πολεμική σύγκρουση και εξακολουθεί να απασχολεί, όπως θα δούμε και παρακάτω, περισσότερο από κάθε τι άλλο τους πολίτες.

Η «σχετική» ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ

Στα της αντιπολίτευσης, και για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταγράφει άνοδο: 9,8% στην πρόθεση ψήφου (από 8,7% τον Φεβρουάριο) και 14,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 12,7%).

Η δεύτερη θέση φαίνεται πλέον πιο σταθερή, καθώς η απόσταση από την τρίτη Πλεύση Ελευθερίας, μεγαλώνει: 2,2 μονάδες στην πρόβλεψη αποτελέσματος, έναντι 0,8 μονάδων τον Φεβρουάριο.

Η ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ωστόσο έχει μια σχετικότητα. Παρά τα σαφή κέρδη στην πρόθεση ψήφου, η απόσταση από τη ΝΔ μεγαλώνει αντί να μικραίνει: είναι στο 16,3% στην πρόθεση ψήφου και στο 15,9% στην πρόβλεψη –με λίγα λόγια, η όποια αντιπολιτευτική δυναμική του ΠΑΣΟΚ δεν μεταφράζεται σε σύγκλιση με τη ΝΔ.

Για τα υπόλοιπα κόμματα, η Πλεύση Ελευθερίας, και μετά τη μεγάλη πτώση του Φεβρουαρίου σταθεροποιείται: 8,1% στην πρόθεση ψήφου (οριακά χαμηλότερα από 8,4%) και 12,7% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (ανοδικά από 11,9%).

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φαίνεται να διατηρεί τον πυρήνα της, αλλά χωρίς να ανακτά τη δυναμική του Ιανουαρίου, όταν η Πλεύση είχε φτάσει στο 13,6% και είχε εκθρονίσει το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση. Η τρίτη θέση, πάντως, παραμένει δική της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη βύθισή του: 3,3% στην πρόθεση ψήφου (από 3,9% τον Φεβρουάριο) και 3,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 5,3%), η χαμηλότερη επίδοσή του σε αυτή τη σειρά μετρήσεων.

Η Ελληνική Λύση σημειώνει μικρή μεταβολή: 6,9% πρόθεση (από 6,6%) και 8,1% πρόβλεψη (από 9,1%).

Το ΚΚΕ υποχωρεί αισθητά στο 6,3% πρόθεση (από 6,8%) και στο 7,4% πρόβλεψη (από 8,8%), μια πτώση 1,4 μονάδων στην πρόβλεψη που μπορεί να αντανακλά δυσκολία στη διαχείριση μιας γεωπολιτικής κρίσης που κυριαρχείται από τον δυτικό άξονα.

Το ΜέΡΑ25 υποχωρεί στο 2,9% στην πρόθεση και στο 3,5% στην πρόβλεψη (από 3,5% και 5,2%, αντίστοιχα τον Φεβρουάριο), ενώ η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 2,7% – 3,1% (από 3,4% – 4,6%).

Οι αναποφάσιστοι μειώνονται στο 13,8% (από 16,3%), ενώ το «άλλο κόμμα» παραμένει σχεδόν σταθερό στο 9,8% (από 9,3%).

Η κρίση εμπιστοσύνης: Ενοπλες Δυνάμεις στην κορυφή, θεσμοί στον πάτο

Ενα από τα πιο αποκαλυπτικά κεφάλαια αυτής της μέτρησης αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η εικόνα είναι δραματικά πολωμένη.

Στην κορυφή βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ένα εντυπωσιακό 65,5% να δηλώνει σημαντική ή απόλυτη εμπιστοσύνη (34,9% «απόλυτη», 30,6% στο επίπεδο 3) και μόλις 12,7% να δηλώνει καμία εμπιστοσύνη.

Σε ένα περιβάλλον πολέμου και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η εμπιστοσύνη στον στρατό αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό πυλώνα που απολαμβάνει πλειοψηφική αποδοχή.

Στον αντίποδα, η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ βρίσκεται στον πάτο: ένα εντυπωσιακό 63,1% δηλώνει «καθόλου εμπιστοσύνη» και μόλις 0,9% «απόλυτη», αριθμοί που αποτυπώνουν μια σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση της αξιοπιστίας του Τύπου.

Αμέσως πίσω ακολουθεί η κυβέρνηση (60,4% «καθόλου εμπιστοσύνη»), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (58,3%) και η Βουλή (53%).

Αξιοσημείωτη είναι η θέση της Δικαιοσύνης: 48,1% δηλώνει «καθόλου εμπιστοσύνη», μόλις 7,3% «απόλυτη» – ένα εύρημα που αντανακλά τη σωρευτική απογοήτευση από σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πολιτικά κόμματα ακολουθούν με 48,2% «καθόλου» – σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δεν τα εμπιστεύεται καθόλου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία (36,3% «καθόλου», 31,8% στα ανώτερα επίπεδα), πιθανότατα λόγω του ρόλου της στη διαχείριση της κρίσης και τη στρατιωτική κινητοποίηση στην Κύπρο, αλλά παραμένει αρνητικά αξιολογημένη.

Ακρίβεια και σκάνδαλα: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα»

Παρά τη γεωπολιτική ατζέντα, οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά: στην ερώτηση για τη χειρότερη επίδοση της κυβέρνησης (Πίνακας V), η ακρίβεια και η αγοραστική δύναμη κυριαρχούν με 57,1% –κάτι που φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται, έστω και καθυστερημένα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης κακές επιδόσεις, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, έχει η κυβέρνηση στον τομέα της διαφάνειας και των σκανδάλων με 48,6%.

Η δικαιοσύνη (20,4%) και η υγεία (20,5%) ακολουθούν σε απόσταση. Η ασφάλεια και η στέγαση μετρούν μόλις 8,1% η καθεμία.

Στα ζητήματα που ανησυχούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια παραμένει πρώτη (55,1%), ακολουθούμενη από τη διαφθορά (35,7%) και τη δικαιοσύνη / κράτος δικαίου (33,4%).

Σημαντική είναι η παρουσία της κρίσης στη Μέση Ανατολή (21,4%), ένα θέμα που πριν λίγους μήνες δεν θα φιγουράριζε καν σε αντίστοιχη ερώτηση.

Η οικονομία (19,8%) και το Μεταναστευτικό (17,8%) ακολουθούν, ενώ παρά τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις, οι υποκλοπές φαίνεται να έχουν εκλείψει πλέον ως ζήτημα (μόλις 3,4%).

Ποιος θα κερδίσει τις εκλογές;

Παρά τη δυσπιστία και τη δυσαρέσκεια, η εκτίμηση των πολιτών για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών είναι μονοσήμαντη:

54,3% πιστεύει ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Κανένα άλλο κόμμα δεν ξεπερνά το 5%: το ΠΑΣΟΚ μετρά 4,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, η Ελληνική Λύση 2,3%, ενώ ένα σημαντικό 20,9% δηλώνει «δεν γνωρίζω» και 11,2% αναφέρει «άλλο κόμμα».

Κόμμα Τσίπρα: Η δυναμική φθίνει περαιτέρω

Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μαρτίου, όπου επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για νέο κόμμα, δεν φαίνεται να αντανακλάται δημοσκοπικά.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα με αρχηγό τον Τσίπρα», το θετικό ταβάνι μειώνεται: 9,6% «πολύ πιθανό» (από 10,9% τον Φεβρουάριο) και 5,8% «αρκετά πιθανό» (από 6,3%), με συνολικό θετικό ποσοστό 15,4% (από 17,2%).

Ταυτόχρονα, το «καθόλου πιθανό» παραμένει στο 69,6%, σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο.

Κόμμα Καρυστιανού: Μικρή ανάκαμψη, αλλά πόσο πραγματική;

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο: 12,6% «πολύ πιθανό» (από 10,8%) και 9,6% «αρκετά πιθανό» (σχεδόν σταθερό), με συνολικό θετικό ποσοστό στο 22,2% (από 20,6%).

Ωστόσο, το «καθόλου πιθανό» παραμένει σταθερά υψηλό στο 62,2%. Η μικρή ανάκαμψη μπορεί να αντανακλά συμπάθεια σε μια περίοδο αυξημένης αγανάκτησης προς το σύστημα, αλλά χωρίς πρόσωπα, πρόγραμμα και επίσημη ίδρυση, η κυρία Καρυστιανού εξακολουθεί να κινείται σε ένα πεδίο υποθετικών προθέσεων.

Η κρίσιμη ερώτηση παραμένει: θα μπορέσει να μετατρέψει τη δυνητική υποστήριξη σε πραγματικό κόμμα πριν η γεωπολιτική ατζέντα εκτοπίσει πλήρως τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής;

Το σενάριο «χωρίς αρχηγούς»: Οι σταθερές επιβεβαιώνονται

Η κλασική ερώτηση της RealPolls για το υποθετικό σενάριο αλλαγής αρχηγών σε όλα τα κόμματα επιβεβαιώνει τα ευρήματα των προηγούμενων μηνών – και τα ενισχύει.

Η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί μόνο στο 25,5% (από 26,1% στην πρόθεση), μια ελάχιστη πτώση 0,6 μονάδων που επιβεβαιώνει ότι η ψήφος στη ΝΔ είναι σε μεγάλο βαθμό κομματική.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς Ανδρουλάκη εκτινάσσεται στο 15,8% (από 9,8%), για τρίτο συνεχόμενο μήνα η ίδια εικόνα: η αρχηγία λειτουργεί ως εμπόδιο, όχι ως πλεονέκτημα.

