Δημοσκόπηση RealPolls: Ακρίβεια και σκάνδαλα – Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της ΝΔ παρά την άνοδό της  

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα ευρήματα της νέας έρευνας της RealPolls (για λογαριασμό του Protagon.gr) της τρίτης για το 2026 – διεξήχθη το τριήμερο 8-10 Μαρτίου, σε δείγμα 1.613 ατόμων – περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό σε μετάβαση: Η εξωτερική κρίση φαίνεται να ενισχύει σημαντικά τον κυβερνών κόμμα, που για πρώτη φορά εδώ και εννέα μήνες ξεπερνάει, με άνεση μάλιστα, το ψυχολογικό όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου (διατηρώντας ωστόσο ως ανοιχτά τραύματα για το ίδιο την ακρίβεια και τα σκάνδαλα), η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, ενώ παράλληλα η δυσπιστία των πολιτών προς τους θεσμούς αγγίζει εντυπωσιακά και ανησυχητικά επίπεδα.
Στην πρόθεση ψήφου (Πίνακας Ι), η ΝΔ ανεβαίνει στο 26,1% (πό 24,5% στην έρευνα του Φεβρουαρίου), ξεφεύγοντας για πρώτη φορά εδώ και μήνες από την περιοχή του 25% και «κοιτώντας» πια το 27%, που είχε στην αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου 2025, όταν και θα έμπαινε στην περιπέτεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκάλεσε την υποχώρηση των ποσοστών της.
Η ανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή στην πρόβλεψη αποτελέσματος (Πίνακας ΙΙ): 30,8%, σημαντικά υψηλότερα από το 28,9% του Φεβρουαρίου και σχεδόν δυόμισι μονάδες πάνω από την εκλογική επίδοση των ευρωεκλογών του 2024.
Η σύνδεση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ανάπτυξη ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο δεν μπορεί να μη γίνει ορατή: η κλασική τάση συσπείρωσης γύρω από την κυβέρνηση σε καιρό κρίσης, το λεγόμενο rally-around-the-flag effect, φαίνεται να ενεργοποιείται, τουλάχιστον στο επίπεδο της πρόθεσης ψήφου.
Αν αυτή η τάση θα αντέξει στον χρόνο ή θα εξανεμιστεί μόλις τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής επανέλθουν στο προσκήνιο, παραμένει ανοιχτό ερώτημα, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει εισοδήματα, να αναμένεται σφοδρότερη όσο διαρκεί η πολεμική σύγκρουση και εξακολουθεί να απασχολεί, όπως θα δούμε και παρακάτω, περισσότερο από κάθε τι άλλο τους πολίτες.
Στα της αντιπολίτευσης, και για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταγράφει άνοδο: 9,8% στην πρόθεση ψήφου (από 8,7% τον Φεβρουάριο) και 14,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 12,7%).
Η δεύτερη θέση φαίνεται πλέον πιο σταθερή, καθώς η απόσταση από την τρίτη Πλεύση Ελευθερίας, μεγαλώνει: 2,2 μονάδες στην πρόβλεψη αποτελέσματος, έναντι 0,8 μονάδων τον Φεβρουάριο.
Η ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ωστόσο έχει μια σχετικότητα. Παρά τα σαφή κέρδη στην πρόθεση ψήφου, η απόσταση από τη ΝΔ μεγαλώνει αντί να μικραίνει: είναι στο 16,3% στην πρόθεση ψήφου και στο 15,9% στην πρόβλεψη –με λίγα λόγια, η όποια αντιπολιτευτική δυναμική του ΠΑΣΟΚ δεν μεταφράζεται σε σύγκλιση με τη ΝΔ.
Για τα υπόλοιπα κόμματα, η Πλεύση Ελευθερίας, και μετά τη μεγάλη πτώση του Φεβρουαρίου σταθεροποιείται: 8,1% στην πρόθεση ψήφου (οριακά χαμηλότερα από 8,4%) και 12,7% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (ανοδικά από 11,9%).
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φαίνεται να διατηρεί τον πυρήνα της, αλλά χωρίς να ανακτά τη δυναμική του Ιανουαρίου, όταν η Πλεύση είχε φτάσει στο 13,6% και είχε εκθρονίσει το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση. Η τρίτη θέση, πάντως, παραμένει δική της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη βύθισή του: 3,3% στην πρόθεση ψήφου (από 3,9% τον Φεβρουάριο) και 3,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 5,3%), η χαμηλότερη επίδοσή του σε αυτή τη σειρά μετρήσεων.
Η Ελληνική Λύση σημειώνει μικρή μεταβολή: 6,9% πρόθεση (από 6,6%) και 8,1% πρόβλεψη (από 9,1%).
Το ΚΚΕ υποχωρεί αισθητά στο 6,3% πρόθεση (από 6,8%) και στο 7,4% πρόβλεψη (από 8,8%), μια πτώση 1,4 μονάδων στην πρόβλεψη που μπορεί να αντανακλά δυσκολία στη διαχείριση μιας γεωπολιτικής κρίσης που κυριαρχείται από τον δυτικό άξονα.
Το ΜέΡΑ25 υποχωρεί στο 2,9% στην πρόθεση και στο 3,5% στην πρόβλεψη (από 3,5% και 5,2%, αντίστοιχα τον Φεβρουάριο), ενώ η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 2,7% – 3,1% (από 3,4% – 4,6%).
Οι αναποφάσιστοι μειώνονται στο 13,8% (από 16,3%), ενώ το «άλλο κόμμα» παραμένει σχεδόν σταθερό στο 9,8% (από 9,3%).
Ενα από τα πιο αποκαλυπτικά κεφάλαια αυτής της μέτρησης αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η εικόνα είναι δραματικά πολωμένη.
Στην κορυφή βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ένα εντυπωσιακό 65,5% να δηλώνει σημαντική ή απόλυτη εμπιστοσύνη (34,9% «απόλυτη», 30,6% στο επίπεδο 3) και μόλις 12,7% να δηλώνει καμία εμπιστοσύνη.
Σε ένα περιβάλλον πολέμου και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η εμπιστοσύνη στον στρατό αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό πυλώνα που απολαμβάνει πλειοψηφική αποδοχή.
Στον αντίποδα, η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ βρίσκεται στον πάτο: ένα εντυπωσιακό 63,1% δηλώνει «καθόλου εμπιστοσύνη» και μόλις 0,9% «απόλυτη», αριθμοί που αποτυπώνουν μια σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση της αξιοπιστίας του Τύπου.
Αμέσως πίσω ακολουθεί η κυβέρνηση (60,4% «καθόλου εμπιστοσύνη»), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (58,3%) και η Βουλή (53%).
Αξιοσημείωτη είναι η θέση της Δικαιοσύνης: 48,1% δηλώνει «καθόλου εμπιστοσύνη», μόλις 7,3% «απόλυτη» – ένα εύρημα που αντανακλά τη σωρευτική απογοήτευση από σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πολιτικά κόμματα ακολουθούν με 48,2% «καθόλου» – σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δεν τα εμπιστεύεται καθόλου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία (36,3% «καθόλου», 31,8% στα ανώτερα επίπεδα), πιθανότατα λόγω του ρόλου της στη διαχείριση της κρίσης και τη στρατιωτική κινητοποίηση στην Κύπρο, αλλά παραμένει αρνητικά αξιολογημένη.
Παρά τη γεωπολιτική ατζέντα, οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά: στην ερώτηση για τη χειρότερη επίδοση της κυβέρνησης (Πίνακας V), η ακρίβεια και η αγοραστική δύναμη κυριαρχούν με 57,1% –κάτι που φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται, έστω και καθυστερημένα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Επίσης κακές επιδόσεις, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, έχει η κυβέρνηση στον τομέα της διαφάνειας και των σκανδάλων με 48,6%.
Η δικαιοσύνη (20,4%) και η υγεία (20,5%) ακολουθούν σε απόσταση. Η ασφάλεια και η στέγαση μετρούν μόλις 8,1% η καθεμία.
Στα ζητήματα που ανησυχούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια παραμένει πρώτη (55,1%), ακολουθούμενη από τη διαφθορά (35,7%) και τη δικαιοσύνη / κράτος δικαίου (33,4%).
Σημαντική είναι η παρουσία της κρίσης στη Μέση Ανατολή (21,4%), ένα θέμα που πριν λίγους μήνες δεν θα φιγουράριζε καν σε αντίστοιχη ερώτηση.
Η οικονομία (19,8%) και το Μεταναστευτικό (17,8%) ακολουθούν, ενώ παρά τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις, οι υποκλοπές φαίνεται να έχουν εκλείψει πλέον ως ζήτημα (μόλις 3,4%).
Παρά τη δυσπιστία και τη δυσαρέσκεια, η εκτίμηση των πολιτών για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών είναι μονοσήμαντη:
54,3% πιστεύει ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Κανένα άλλο κόμμα δεν ξεπερνά το 5%: το ΠΑΣΟΚ μετρά 4,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, η Ελληνική Λύση 2,3%, ενώ ένα σημαντικό 20,9% δηλώνει «δεν γνωρίζω» και 11,2% αναφέρει «άλλο κόμμα».
Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μαρτίου, όπου επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για νέο κόμμα, δεν φαίνεται να αντανακλάται δημοσκοπικά.
Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα με αρχηγό τον Τσίπρα», το θετικό ταβάνι μειώνεται: 9,6% «πολύ πιθανό» (από 10,9% τον Φεβρουάριο) και 5,8% «αρκετά πιθανό» (από 6,3%), με συνολικό θετικό ποσοστό 15,4% (από 17,2%).
Ταυτόχρονα, το «καθόλου πιθανό» παραμένει στο 69,6%, σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο.
Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο: 12,6% «πολύ πιθανό» (από 10,8%) και 9,6% «αρκετά πιθανό» (σχεδόν σταθερό), με συνολικό θετικό ποσοστό στο 22,2% (από 20,6%).
Ωστόσο, το «καθόλου πιθανό» παραμένει σταθερά υψηλό στο 62,2%. Η μικρή ανάκαμψη μπορεί να αντανακλά συμπάθεια σε μια περίοδο αυξημένης αγανάκτησης προς το σύστημα, αλλά χωρίς πρόσωπα, πρόγραμμα και επίσημη ίδρυση, η κυρία Καρυστιανού εξακολουθεί να κινείται σε ένα πεδίο υποθετικών προθέσεων.
Η κρίσιμη ερώτηση παραμένει: θα μπορέσει να μετατρέψει τη δυνητική υποστήριξη σε πραγματικό κόμμα πριν η γεωπολιτική ατζέντα εκτοπίσει πλήρως τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής;
Η κλασική ερώτηση της RealPolls για το υποθετικό σενάριο αλλαγής αρχηγών σε όλα τα κόμματα επιβεβαιώνει τα ευρήματα των προηγούμενων μηνών – και τα ενισχύει.
Η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί μόνο στο 25,5% (από 26,1% στην πρόθεση), μια ελάχιστη πτώση 0,6 μονάδων που επιβεβαιώνει ότι η ψήφος στη ΝΔ είναι σε μεγάλο βαθμό κομματική.
Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς Ανδρουλάκη εκτινάσσεται στο 15,8% (από 9,8%), για τρίτο συνεχόμενο μήνα η ίδια εικόνα: η αρχηγία λειτουργεί ως εμπόδιο, όχι ως πλεονέκτημα.
Διαβάστε επίσης
Σάκης Αρναούτογλου για τουρισμό: «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και πώς προστατεύονται»
ΠΑΣΟΚ: Ταραχή φέρνει η αύξηση της διαφοράς από τη ΝΔ – Σκανδαλίδης απαντά σε Διαμαντοπούλου για Πελεγρίνη
Εκνευρισμός στην Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Οι ενέργειες της Ελλάδας βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.