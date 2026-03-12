Δημοσκοπήσεις… πολέμου: Γιατί η ΝΔ «τσιμπάει» και η αντιπολίτευση ψάχνεται – Σε αναμονή μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων 

Δύο μετρήσεις μένουν ακόμα αυτές της MRB και της Μetron Αnalysis για να συμπληρωθεί δημοσκοπικά η εικόνα του Μαρτίου η οποία έχει επηρεαστεί από την γεωπολιτική αναταραχή λόγω του πολέμου. Χθες δημοσιοποιήθηκε και η δημοσκόπηση της pulse για το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ.

Η σύγκριση λοιπόν αυτών των τριών τελευταίων δημοσκοπήσεων της Pulse, της ALCO και της Opinion Poll καταγράφει μια πολιτική συνθήκη στην οποία η κυβέρνηση διατηρεί καθαρό προβάδισμα, η αντιπολίτευση δεν πείθει ότι μπορεί να το απειλήσει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας εξακολουθεί να μην αισθάνεται ότι εκπροσωπείται πραγματικά.

Η εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία είναι σαφώς θετική. Και στις τρεις μετρήσεις εμφανίζεται ενισχυμένη ή πάντως σταθερά κυρίαρχη. Στην Pulse φτάνει το 31,5% στην εκτίμηση ψήφου, στην Opinion Poll το 32,7%, ενώ στην ALCO καταγράφει 25,1% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων καθώς η εταιρεία δεν μέτρα εκτίμηση. Τα στοιχεία και από τις τρεις δείχνουν ότι η ΝΔ όχι μόνο αντέχει, αλλά φαίνεται να ανακτά και μέρος της δυναμικής της.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η φθορά της εξουσίας θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πιο εμφανής. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση δείχνει να επανασυσπειρώνει ακροατήρια που είχαν αποστασιοποιηθεί, κυρίως από τα δεξιά της ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα στο πεδίο της πρωθυπουργικής καταλληλότητας. Ένα τμήμα της κοινωνίας δεν λέει κατ’ ανάγκη «όλα πάνε καλά», αλλά σίγουρα δείχνει να λέει «δεν βλέπω καλύτερη εναλλακτική αυτή τη στιγμή». Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Opinion Poll το 55,1% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο την πολιτική σταθερότητα επηρεασμένο προφανώς σε όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Για το ΠΑΣΟΚ, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη. Παραμένει στη δεύτερη θέση, γεγονός που του επιτρέπει να συντηρεί έναν θεσμικό ρόλο στην αντιπολίτευση. Όμως οι επιδόσεις του δεν δείχνουν κόμμα που πλησιάζει στην εξουσία. Αντιθέτως, δείχνουν κόμμα που σταθεροποιείται αλλά δεν απογειώνεται. Στην Opinion Poll κινείται στο 13,2%, στην ALCO στο 10,8%, ενώ και στην Pulse στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 13,5%

Το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι χάνει τη δεύτερη θέση. Είναι ότι δεν μετατρέπει τη δεύτερη θέση σε κοινωνικό ρεύμα. Δεν πείθει ακόμα ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Yπάρχει ως αντιπολιτευτική δύναμη, αλλά όχι ως φορέας προσδοκίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, συνεχίζει να κινείται σε τροχιά συρρίκνωσης. Οι επιδόσεις του και στις τρεις έρευνες είναι χαμηλές, σε ορισμένες περιπτώσεις οριακά απογοητευτικές για κόμμα που κυβέρνησε και κάποτε διεκδικούσε ηγεμονικό ρόλο στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. 4,2% στην ALCO, 4,7% στην Opinion Poll και 6% στην Pulse.Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός κόμματος που δεν έχει καταφέρει να ξαναβρεί ούτε πολιτικό βηματισμό ούτε πειστική δημόσια ταυτότητα.

Η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί αξιοσημείωτη αντοχή αν και μειωμένη στις δημοσκοπήσεις του Μαρτίου και παραμένει ένας παίκτης με επιρροή στο αντισυστημικό και διαμαρτυρόμενο ακροατήριο. Συγκεντρώνει 9,6% στην εκτίμηση της Opinion Poll και 9,5% στην Pulse, ενώ στην ALCO στην πρόθεση ψήφου φτάνει στο στο 7,2%. Το ΚΚΕ κρατά επίσης τη γνωστή του σταθερότητα, χωρίς θεαματικές μεταβολές αλλά με ανθεκτικότητα και κινείται από το 6,4% έως 8%.

Από τα δεξιά τώρα η Ελληνική Λύση συνεχίζει να απορροφά σημαντικό μέρος της δεξιάς δυσαρέσκειας αλλά και ενός δεξιό-αντισυστημικού ακροατηρίουκαι υψηλά και στις τρεις έρευνες: 8,7% στην ALCO, 9,2% στην εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll, και 9% στην Pulse. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σταθερό αλλά όχι ακόμη κάποιος φορέας που να μετατρέπεται σε δεύτερο πόλο. Μια σχετική δυναμική δείχνει και η Φωνή Λογικής με 4,5% στην εκτίμηση της Opinion 3,5% στην εκτίμηση της Pulse και 2,7 στην πρόθεση ψήφου από την Alco. Η Νίκη, οι Σπαρτιάτες και λοιποί μικρότεροι σχηματισμοί παραμένουν διάσπαρτοι. Άρα ο χώρος στα δεξιά της ΝΔ δεν εξαφανίζεται, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί ως πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το πολιτικό σύστημα παραμένει κατακερματισμένο κάτω από την κορυφή. Υπάρχουν αρκετά κόμματα που καταγράφουν παρουσία, αλλά κανένα δεν δείχνει ικανό να μετατραπεί σε ισχυρό δεύτερο πόλο.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το πεδίο των υπό ίδρυση κομμάτων. Οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν κοινωνικά στρώματα που ακούνε με ενδιαφέρον σενάρια για νέα πολιτικά εγχειρήματα, είτε αυτά συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα είτε με την Μαρία Καρυστιανου, είτε με τον Αντώνη Σαμαρά. Τα ευρήματα εμφανίζουν μεν μια διαθέσιμη δεξαμενή, αλλά όχι ακόμη μια σαφή και ώριμη δυναμική. Το κοινό δείχνει πρόθυμο να ακούσει κάτι καινούργιο, αλλά δεν έχει αποφασίσει αν όντως αυτό είναι καινούργιο

Στην Opinion Poll για το κόμμα Τσίπρα το 14,8% των ερωτηθέντων απαντά «πολύ και αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει, για το κόμμα Καρυστιανού το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 21,3%, ενώ για κόμμα Σαμαρά περιορίζεται στο 10%. Η Pulse δίνει επίσης μικρή βελτίωση για το σενάριο Τσίπρα και υποχώρηση για το σενάριο Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι οι θετικές γνώμες για κόμμα Καρυστιανού πέφτουν από 15% σε 13%, ενώ για το σενάριο Τσίπρα ανεβαίνουν οριακά στο 12%. Οι θετικές γνώμες για τον κύριο Σαμαρά εμφανίζονται στο 5% Η ALCO από την πλευρά της φωτίζει και κάτι ενδιαφέρον στο υπέδαφος του φαινομένου . Το 29% δηλώνει ότι θα ήταν «πολύ και αρκετά» πιθανό να στηρίξει ένα καινούργιο κόμμα και το 50% λέει ότι δεν υπάρχει σήμερα κόμμα που να το εκφράζει σε σημαντικό βαθμό. Άρα υπάρχει διαθέσιμη κοινωνική δεξαμενή, αλλά ακόμα όχι ώριμο πολιτικό όχημα.

Ένα κρίσιμο στοιχείο και των τριών δημοσκοπήσεων είναι οι αναποφάσιστοι. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, κοντά στο ένα πέμπτο του εκλογικού σώματος γεγονός που σηματοδοτεί μια μεγάλη πολιτική ρευστότητα. Δείχνει επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν έχει αποσυρθεί από το ενδιαφέρον για την πολιτική, αλλά δεν έχει πειστεί από τις διαθέσιμες επιλογές. Οι αναποφάσιστοι στην ALCO βρίσκονται στο 18,9%, στην Opinion Poll στο 18,6%, ενώ η Pulse μετρά τη «γκρίζα ζώνη» συνολικά στο 18%.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται από τις τρεις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη, το ΠΑΣΟΚ δεν κατορθώνει να μετατραπεί σε πειστική εναλλακτική, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης, τα μικρότερα κόμματα διατηρούν νησίδες επιρροής, τα υπό ίδρυση σχήματα τροφοδοτούν τη συζήτηση αλλά όχι την ανατροπή, και οι αναποφάσιστοι περιμένουν εκείνον που είτε θα τους πείσει είτε θα τον εμπιστευτούν ως πιο σίγουρη επιλογή σε σχέση με τους υπόλοιπους.

