Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή η κυβέρνηση για νέα μέτρα – Οι… ελπίδες για βοήθεια από Βρυξέλλες

Τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την οικονομία εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, περιέγραψε χθες σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την διάρκεια που θα έχει η πολεμική σύρραξη στην Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», είπε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση του πολέμου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φυσική ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κι αυτό με τη σειρά του, αλυσιδωτές και μεγάλες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Το δεύτερο πακέτο μέτρων αναμένεται να ξεκλειδώσει εφόσον χρειαστεί στα τέλη του μήνα ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. «Έχουμε υπόψη μας και άλλα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Την έχουμε στηρίξει την κοινωνία πολλές φορές, θυμίζω, και στον Covid και στην ενεργειακή κρίση. Απλά θα πρέπει πρώτα να δούμε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Η ευχή μου, δεν είναι κατ’ ανάγκη προσδοκία μου, είναι ότι γρήγορα αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις θα τελειώσουν, ώστε αν πάμε σε μία αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου, προφανώς δεν θα χρειαστεί να πάρουμε κάποιο άλλο έκτακτο μέτρο» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ακόμα ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και στις τιμές προϊόντων των σούπερ μάρκετ, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, συνιστά προληπτικό, έκτακτο μέτρο, ως μια πρώτη παρέμβαση, όπως τόνισε, για να συγκρατήσει… «τους ενδεχόμενους «παίκτες» οι οποίοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτή την κρίση».

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζεται. Για την περίπτωση που το πετρέλαιο θα παραμείνει για περίπου τρεις με τέσσερις εβδομάδες πάνω από τα 100 δολάρια.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι από την στιγμή που η κρίση αφορά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη οι Βρυξέλλες δεν αποκλείεται να υιοθετήσουν μέτρα όπως η επιδότηση στην τιμή του ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το fuel pass κ.α. Οι ίδιες πηγές, έλεγαν μάλιστα ότι θα μπορούσε να γίνει είτε με οικονομικές «ανάσες» – θυμίζοντας το παράδειγμα του Ταμείου Ανάκαμψης – είτε με χαλάρωση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων.

Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να επενδύει στην βοήθεια από τις Βρυξέλλες, καθώς αν συνεχιστεί ο πόλεμος δεν είναι σίγουρο ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας θα μπορούν να καλύψουν την ακρίβεια.

