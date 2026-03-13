Διαψεύδει ο Δαβάκης δημοσιεύματα για συνεργασία «Κίμωνα» με ισραηλινό στρατό, απαντώντας σε Καζαμία

Διέψευσε ο υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δημοσιεύματα που μιλούν για συνεργασία της φρεγάτας «Κίμων» με τον ισραηλινό στρατό απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία.

Ειδικότερα, αναπτύσσοντας το σκεπτικό της ερώτησής του ο Αλέξανδρος Καζαμίας επικαλέστηκε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία στις 6 Μαρτίου η φρεγάτα «Κίμων» απέπλευσε από τη Λεμεσό «και κατευθύνθηκε είτε στα ανοιχτά του Ισραήλ είτε κοντά στις ακτές του Ισραήλ», σε αντίθεση με άλλα δημοσιεύματα που, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές, μιλούν για άσκηση με την επωνυμία «Σαλαμίς» εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων.

Το κρίσιμο, σημείωσε, «ακόμη και να μην έχει συμβεί αυτό, είναι ότι η φρεγάτα “Κίμων” διαθέτει ένα σύστημα ανίχνευσης αντιαεροπορικό το οποίο είχε προμηθευθεί από το Ισραήλ και το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί αμέσως στα συστήματα ανίχνευσης του Ισραήλ για την γύρω περιοχή σε απόσταση 300 – 500 χλμ και καλύπτει το Λίβανο ο οποίος είναι η έδρα της φιλοϊρανικής Χεζμπολά από την οποία θεωρείται ότι προήλθε το drone που χτύπησε τη βάση στο Ακρωτήρι».

«Διαψεύδω ότι οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρρά, αφού απέπλευσαν στις 6 Μαρτίου προσέγγισαν προς το Ισραήλ» ανέφερε ο υφυπουργός, προσθέτοντας πως «δεν εξήλθαν των κυπριακών χωρικών υδάτων, διατηρώντας ένα επιχειρησιακό προφίλ απολύτως συμβατό με την αμυντική αποστολή που σας περιέγραψα». Και αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, διέψευσε πως οι φρεγάτες παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία επιτήρησης στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από τη μία, αντικρούοντας τον σχετικό ισχυρισμό Καζαμία, είπε πως ο «Κίμων» δε φέρει το ισραηλινό σύστημα ανίχνευσης στο οποίο αναφέρθηκε ο βουλευτής, αλλά «ραντάρ και πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας, γαλλικής προέλευσης». Η φρεγάτα «Ψαρρά», πρόσθεσε «φέρει το σύστημα αντιμετώπισης drone, “Κένταυρος”».

Τα παραπάνω παρέθεσε εν είδει τεκμηρίωσης καθώς ο Αλ. Καζαμίας ρώτησε αν μπορεί η κυβέρνηση να διαψεύσει με στοιχεία τα εν λόγω δημοσιεύματα. Περαιτέρω, όμως, ο Θανάσης Δαβάκης επικαλούμενος «τη λογική», όπως είπε, πρόσθεσε «δε νομίζω ότι οι ισραηλινοί έχουν ανάγκη από εμάς να τους δώσουμε επιχειρησιακή εικόνα εντός του Λιβάνου ή άλλης περιοχής της Μέσης ή της Εγγύς Ανατολής».

