Τραγωδία στον Κολωνό: Αδέλφια οι δύο νεκροί από τη φωτιά στο διαμέρισμα (Video/Photos)

Δύο αδέλφια έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, πιθανότατα από διαρροή υγραερίου ή αναμμένο τσιγάρο, και γρήγορα επεκτάθηκε και σε παρακείμενο διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε πιθανότατα από διαρροή υγραερίου μετά τις τέσσερις και μισή το πρωί ή από αναμμένο τσιγάρο, γρήγορα εξαπλώθηκε στο διαμέρισμα που διέμεναν ο 45χρονος άνδρας και η σύντροφος του, ενώ εξαπλώθηκε και στο διπλανό σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα θύματα ήταν μόλις 50 ετών, ενώ η άλλη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι 80 ετών, και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ακόμη δύο γυναίκες από υπερκείμενο όροφο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι υπόλοιποι ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν από τα διαμερίσματά τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

