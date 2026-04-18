Τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από φωτιά σε διαμερίσμα (Video)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, και γρήγορα επεκτάθηκε και σε παρακείμενο διαμέρισμα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με ειδικό βραχιονοφόρο, που απεγκλώβισαν από το φλεγόμενο διαμέρισμα έναν άνδρα και μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ακόμη μια γυναίκα.

Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν ένοικοι και από γειτονικά διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας.

Η φωτιά που συνεχίζει να καίει έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Διαβάστε επίσης:

