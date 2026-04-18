ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 09:16
Τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από φωτιά σε διαμερίσμα (Video)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, και γρήγορα επεκτάθηκε και σε παρακείμενο διαμέρισμα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με ειδικό βραχιονοφόρο, που απεγκλώβισαν από το φλεγόμενο διαμέρισμα έναν άνδρα και μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ακόμη μια γυναίκα.

Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν ένοικοι και από γειτονικά διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας.

Η φωτιά που συνεχίζει να καίει έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός σήμερα: Συννεφιά και μπόρες με… καλοκαιρινές θερμοκρασίες – Δείτε πού θα βρέξει

Κοζάνη: Χειροπέδες σε γνωστό ράπερ για κατοχή ναρκωτικών

Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς – Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου (Video) 


ΚΟΣΜΟΣ

Αντιφάσεων συνέχεια από Τραμπ: Από τα «καλά νέα» …ξανά στις «βόμβες» – Για «7 ψέματα σε μια ώρα» τον εγκαλεί η Τεχεράνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ένας στους τρεις κερδίζει τη μάχη των φορολογικών προσφυγών – Η οδός της Διεύθυνσης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απολογισμός Πάσχα 2026: Η γιορτή που «βγήκε» με δόσεις και περικοπές

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάθη από τον έρωτα…

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από έκρηξη σε υπόγεια διάβαση

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν – Μελόνι ήρθαν πολύ… κοντά έξω από το Ελιζέ – Δείτε βίντεο

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος σε ένα μυστήριο σχεδόν επτά δεκαετιών: DNA έριξε «φως» στην εξαφάνιση οικογένειας στις ΗΠΑ που αγνοείτο από το 1958 (Photos)

