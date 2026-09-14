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14.09.2026 11:38

Ο Τραμπ, η ενωμένη Ιρλανδία, το… ουίσκι και η άρση των δασμών

14.09.2026 11:38
donald-trump
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την προσωπική του άποψη υπέρ της ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη ως μια φυσική διαδικασία.
  • Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την κατάργηση των δασμών στο ιρλανδικό ουίσκι, ευθυγραμμίζοντας το καθεστώς εισαγωγής του με εκείνο των βρετανικών προϊόντων.
  • Η απόφαση αυτή αναμένεται να εξαλείψει το εμπορικό πλεονέκτημα των παραγωγών της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ παράλληλα θα μειώσει το κόστος για τις αμερικανικές επιχειρήσεις που εισάγουν και διακινούν το συγκεκριμένο προϊόν.
  • Η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από την αμερικανική βιομηχανία αποσταγμάτων, καθώς εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τους εισαγωγείς, τους διανομείς και τα εστιατόρια στις ΗΠΑ.

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Πολλά… φρύδια σηκώθηκαν όταν Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να ενωθούν Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία, μιλώντας τόσο στο Δουβλίνο, όσο και στο Ντούνμπενγκ.

Κατά τη συνάντησή του με τον Μίχολ Μάρτιν στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να δει μια ενωμένη Ιρλανδία, ενώ επανήλθε στο θέμα την Κυριακή από το Ντούνμπεγκ, λέγοντας ότι θεωρεί «φυσικό» να ενωθούν η Ιρλανδία και η Βόρεια Ιρλανδία.

«Πάντα αγαπούσα τον λαό της Ιρλανδίας. Μου φαίνεται ότι έχεις τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία και ότι ένα από τα πιο φυσικά πράγματα είναι να τις ενώσεις», είπε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη και ότι «πολλοί άνθρωποι συμφωνούν».

Και κάπου μέσα στην… πολιτική ανάλυση του Τραμπ, κρύβεται… το ουίσκι.

Η ενδιαφέρουσα… σύμπτωση

Μεταξύ των επαναλαμβανόμενων δηλώσεων Τραμπ και της… αγάπης του για την Ιρλανδία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, βρήκε τον χρόνο να ανακοινώσει την απόφασή του να καταργήσει τους δασμούς στο ιρλανδικό ουίσκι, λίγο πριν απονείμει το τρόπαιο στον νικητή του Irish Open, Σέιν Λόουρι, στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Ντούνμπεγκ της κομητείας Κλερ.

Το ουίσκι και η διαφορά Βορρά – Νότου

Μέχρι σήμερα, το ουίσκι που αποστάζεται στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας επιβαρύνεται με τον γενικό δασμό 15% που ισχύει για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εισάγονται στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, το ουίσκι που παράγεται στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως και στην υπόλοιπη Βρετανία, δεν επιβαρύνεται με δασμούς, μετά την προηγούμενη απόφαση Τραμπ για κατάργησή τους στα βρετανικά ουίσκι.

Η νέα απόφαση αναμένεται επομένως να εξαλείψει το πλεονέκτημα που είχαν ορισμένοι παραγωγοί της Βόρειας Ιρλανδίας έναντι των ανταγωνιστών τους στον Νότο.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Σύμφωνα με το BBC, η κατάργηση των δασμών στο ουίσκι της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά.

Οι παραγωγοί της Βόρειας Ιρλανδίας είχαν αποκτήσει πλεονέκτημα μετά την προηγούμενη απόφαση Τραμπ να μηδενίσει τους δασμούς στο ουίσκι βρετανικής παραγωγής. Με την επέκταση της απαλλαγής και στο ιρλανδικό ουίσκι, αυτό το πλεονέκτημα ουσιαστικά εξαφανίζεται.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη λόγω των κοινών αλυσίδων παραγωγής σε ολόκληρο το νησί.

Ορισμένα νεότερα αποστακτήρια της Βόρειας Ιρλανδίας εμφιαλώνουν ουίσκι που παράγεται από άλλες εταιρείες, μέχρι να ωριμάσει η δική τους παραγωγή. Μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής προέρχεται από το Great Northern Distillery στο Ντάνταλκ, στην κομητεία Λάουθ, το οποίο παράγει ουίσκι για εμπορικά σήματα και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να θεωρούνται, για τελωνειακούς σκοπούς, παραγωγοί προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το ουίσκι έχει παραχθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Έτσι, ορισμένοι παραγωγοί στον Βορρά δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από την προηγούμενη κατάργηση των δασμών στα βρετανικά ουίσκι.

Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ από την άρση των δασμών

Το 2024 οι ΗΠΑ εισήγαγαν ιρλανδικό ουίσκι αξίας 135 εκατ. δολαρίων, χωρίς να υπολογίζεται η Βόρεια Ιρλανδία.

Ο δασμός αυξάνει το κόστος για τις αμερικανικές εταιρείες που εισάγουν και διακινούν τα προϊόντα και μπορεί να μεταφερθεί στις τιμές που πληρώνουν καταναλωτές, μπαρ και εστιατόρια. Η Ένωση Αποσταγμένων Ποτών των ΗΠΑ (DISCUS) υπολογίζει ότι ο δασμός 15% στα ευρωπαϊκά αποστάγματα συνολικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια πωλήσεων 1 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και περίπου 12.000 αμερικανικών θέσεων εργασίας. Οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν το σύνολο των ευρωπαϊκών αποσταγμάτων και όχι αποκλειστικά το ιρλανδικό ουίσκι.

Η επίδραση φτάνει μέχρι την εστίαση: τα αλκοολούχα ποτά αντιστοιχούν περίπου στο 21% των εσόδων των εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ, ενώ τα αποστάγματα αποτελούν περίπου το 45%-50% των πωλήσεων αλκοολούχων ποτών σε αυτά.

Υπάρχει και μία ακόμη ιδιαιτερότητα: το ιρλανδικό ουίσκι είναι προϊόν συγκεκριμένης γεωγραφικής προέλευσης και δεν μπορεί απλώς να μεταφερθεί η παραγωγή του στις ΗΠΑ για να παρακαμφθεί ο δασμός. Γι’ αυτό και η αμερικανική βιομηχανία αποσταγμάτων υποστηρίζει ότι η επιστροφή σε μηδενικούς δασμούς ευνοεί όχι μόνο τους ξένους παραγωγούς, αλλά και Αμερικανούς εισαγωγείς, διανομείς, εμπόρους, εστιατόρια και εργαζόμενους στον κλάδο.

Με άλλα λόγια, ο Τραμπ εκτός από το να… ενώσει την Ιρλανδία, αφαιρεί μεγάλο κόστος από μια ολόκληρη αλυσίδα αμερικανικών επιχειρήσεων. Και αυτό κάνει την κίνησή του οικονομικά πιο εύκολο να δικαιολογηθεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

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