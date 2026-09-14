Λάρισα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς – Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Αγιάς, διαθέτοντας υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 ΑΦ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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