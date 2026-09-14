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14.09.2026 15:59

Λάρισα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς – Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

14.09.2026 15:59
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Αγιάς, διαθέτοντας υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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