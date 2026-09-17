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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

17.09.2026 06:22

Ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ: «Φωτιά» στα τρόφιμα παρά τις εξαγγελίες – Ρεκόρ τζίρου και η παγίδα των εκπτώσεων

17.09.2026 06:22
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Η επιμονή της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζει να εξανεμίζει το οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα και με τα στοιχεία του τελευταίου μήνα, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι οι ανατιμήσεις πλήττουν καίρια τη διατροφική αλυσίδα. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να συγκρατήσει το κύμα με μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όμως τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια πολύ πιο σκληρή πραγματικότητα για το καλάθι του νοικοκυριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Αύγουστο 2026, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8%, οδηγούμενος κυρίως από τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα και την ενέργεια. Παράλληλα, τα στοιχεία της Circana και του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς η αύξηση της αξίας των πωλήσεων τροφοδοτείται από τις υψηλές τιμές και όχι από την αύξηση του όγκου αγορών.

«Πρωταθλητές» στις ανατιμήσεις

Παρά τη μεσοσταθμική συγκράτηση σε ορισμένους κωδικούς, τα βασικά αγαθά διατροφής και τα προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας καταγράφουν επιβαρύνσεις που στραγγαλίζουν τον προϋπολογισμό:

Κρέατα και πρωτεΐνες: Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μοσχάρι κατέγραψε ετήσια αύξηση 14,3% και το αρνί/κατσίκι 12,4%.

Γαλακτοκομικά και αυγά: Αυξήθηκαν κατά 2,9%, με τα προϊόντα ειδικής διατροφής (πρωτεϊνούχα, φυτικά ροφήματα, γιαούρτια χαμηλών λιπαρών) να διατηρούν διψήφιες αυξήσεις σε βάθος διετίας.

Ψωμί και δημητριακά: Συνεχίζουν την ανηφορική τροχιά με αύξηση 1,2%, επιβαρύνοντας το καθημερινό τραπέζι.

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής: Κατηγορίες όπως τα χαρτικά, τα αφρόλουτρα και τα βρεφικά είδη σημείωσαν μεσοσταθμική άνοδο τιμών πέριξ του 4,5%.

Η «παγίδα» των μειώσεων και η κερδοφορία

Από τα τέλη Αυγούστου, η κυβέρνηση προβάλλει τις μειώσεις τιμών έως 20%-25% σε επιλεγμένα προϊόντα. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών επισημαίνουν ότι το πραγματικό όφελος στο συνολικό μηνιαίο καλάθι περιορίζεται σε μόλις 6,5% έως 7%, καθώς οι μειώσεις αφορούν συγκεκριμένους barcodes και όχι το σύνολο της αγοράς.

Την ίδια ώρα, τα νοικοκυριά καταφεύγουν αναγκαστικά στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label), τα οποία ξεπερνούν πλέον το 26% του συνολικού μεριδίου. Η απόκλιση ανάμεσα στους φουσκωμένους τζίρους των αλυσίδων και την υποχώρηση του όγκου αγορών αποδεικνύει ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως «όχημα» συντήρησης υψηλής κερδοφορίας, μετακυλίοντας το βάρος αποκλειστικά στον καταναλωτή.

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