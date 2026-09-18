Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια

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Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε 5χλμ νότια, νοτιοανατολκά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Το εστιακό βάθος ήταν χαμηλό, μόλις στα 5χλμ και ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις γύρω περιοχές, αλλά και σε περιοχές της Αττικής.

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