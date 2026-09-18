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18.09.2026 08:18

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πετρελαιοφόρο

18.09.2026 08:18
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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (18/9) ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πετρελαιοφόρο «Trend» υπό σημαία Τόγκο, τέθηκε στο στόχαστρο και σταμάτησε μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο πλοίο, καθώς φέρεται να επιχειρούσε «παράνομη διέλευση» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η Τεχεράνη έχει επιβάλει ουσιαστικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν επιδιώκει να επιβάλλει τέλη διέλευσης από τα Στενά, ενώ έχει προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον πλοίων τα οποία κατηγορεί ότι επιχειρούν να παρακάμψουν τη διαδρομή που προτιμά η Τεχεράνη.

Χθες το βράδυ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), έκανε λόγο για περιστατικό ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, περίπου 16 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κασάμπ, στο Ομάν.

Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πλοίο που εμπλέκεται στο περιστατικό. Ως εκ τούτου, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν το πλοίο στο οποίο αναφέρεται η βρετανική υπηρεσία είναι το ίδιο με το πετρελαιοφόρο «Trend» που ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πλοίο που εμπλέκεται στο περιστατικό. Ως εκ τούτου, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν το πλοίο στο οποίο αναφέρεται η βρετανική υπηρεσία είναι το ίδιο με το πετρελαιοφόρο «Trend» που ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

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