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18.09.2026 09:46

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε ανάρτηση με το «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση (Video)

18.09.2026 09:46
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Με τραγούδι της Άννας Βίσση επέλεξε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να ντύσει μουσικά μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» συνόδευσε ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από νυχτερινό τοπίο με το «Πάλι για σένα».

Μάλιστα, στη λεζάντα της η διάσημη ηθοποιός έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας, ενώ υπήρξαν και χρήστες του διαδικτύου που σχολίασαν στα ελληνικά. «Έπαθα ένα κοκομπλόκο λέω, μπα λάθος ακούω» σχολίασε κάποιος.

Σημειώνεται ότι η Πάρκερ έχει εκφράσει και στο παρελθόν την αδυναμία της για τη μουσική και τα τραγούδια της Άννας Βίσση με τη σχέση θαυμασμού μεταξύ των δύο γυναικών να είναι αμοιβαία και γνωστή εδώ και χρόνια.

Πώς αντέδρασε η Άννα Βίσση

Η κίνηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν πέρασε απαρατήρητη από την Άννα Βίσση, η οποία έσπευσε να της απαντήσει στα σχόλια.

«Τι όμορφη έκπληξη! Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια… Καληνύχτα, γλυκιά Sarah» έγραψε.

Μια αμοιβαία αγάπη που κρατά χρόνια…

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βρεθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για την τελετή λήξης του Red Sea International Film Festival. Εκεί ρωτήθηκε για το τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα και η αντίδρασή της ήταν άμεση: «Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Φιλιά στην Άννα Βίσση», είχε απαντήσει με ενθουσιασμό.

Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή της η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα, το ελληνικό φαγητό και φυσικά τη μουσική της Άννας Βίσση, την οποία είχε χαρακτηρίσει «φοβερή τραγουδίστρια».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:27
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