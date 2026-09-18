Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η Ε.Γ.Ε. και οι αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών

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Αν υπάρχει μια «σφραγίδα» την οποία έβαλε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία πέθανε σε ηλικία 103 ετών, στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, αυτή δεν είναι άλλη από την ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) και τη δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών, σε μια περίοδο που το φεμινιστικό κίνημα είχε βρεθεί στα πάνω του.

Η ΕΓΕ ιδρύθηκε το 1976 και ιδρυτικά μέλη της ήταν οι Μαρία Βούλγαρη, Κάκια Γεννηματά, Ντιντή Γιαννοπούλου, Νίκη Διδίκα, Μαριλένα Ευαγγελάτου, Δήμητρα Καστάνη, Κική Κούτσικα, Μαρία Κυπριωτάκη, Χρυσάνθη Λαϊου – Αντωνίου, Δέσποινα Μαζαράκη, Έφη Μπιτσαξάκη, Καλλιόπη Μπουρδάρα, Μαίρη Μωραΐτου, Κατερίνα Παντελίδου, Έφη Παπαχρήστου, Άννα Παναγοπούλου, Τιτίνα Πανταζή, Αλίκη Τσαπάρα και Λίλα Χριστοφορίδου.

Μια από τις βασικές προσπάθειες της Ένωσης ήταν να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει βασικά αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος και, στη συνέχεια, όταν το ΠΑΣΟΚ ήλθε το 1981 στην εξουσία, να τα μετατρέψει σε νόμους του κράτους, οι οποίοι σήμερα φαντάζουν αυτονόητοι, αλλά τότε έμοιαζαν με επανάσταση:

Το 1982 καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος (Ν. 1250/1982).

(Ν. 1250/1982). Το 1983, ήλθε η μεγάλη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου (Ν. 1329/1983), με την οποία θεσμοθετήθηκε η ισότητα των συζύγων, νομοθετήθηκε το συναινετικό διαζύγιο, καταργήθηκε η προίκα, αντικαταστάθηκε η πατρική εξουσία από τη γονική μέριμνα και άλλαξε το καθεστώς του επωνύμου της γυναίκας μετά τον γάμο.

Το 1986 ακολούθησε η νομοθετική κατοχύρωση της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης (Ν. 1609/1986).

(Ν. 1609/1986). Με πίεση της ΕΓΕ επίσης ιδρύθηκε η Γενική Γραμματείας Ισότητας, ενώ στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπής συμμετείχαν και μέλη της Ένωσης.

Ιστορική έχει μείνει η σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ της κυβέρνησης και της ΝΔ του Ευάγγελου Αβέρωφ, η οποία καταψήφισε τον πολιτικό γάμο, ενώ η Εκκλησία της Ελλάδας καταδίκασε την πρωτοβουλία, με τον μητροπολίτη Πειραιά Καλλίνικο να απειλεί ότι όσοι κάνουν πολιτικό γάμο δεν «θα μπορούν να κοινωνούν, δεν θα παρίστανται ανάδοχοι στις βαπτίσεις των παιδιών και δεν θα κηδεύονται» και τον μητροπολίτη Φλώρινας, Αυγουστίνο Καντιώτη, να απειλεί με αφορισμούς όσους επιλέγουν το δημαρχείο αντί της εκκλησίας και να αρνείται να βαφτίσει τα παιδιά όσων είχαν τελέσει πολιτικό γάμο.

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