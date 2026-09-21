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21.09.2026 10:53

Λάρισα: Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 15χρονου στην Καρίτσα – Τον βρήκαν μπρούμυτα να βγάζει αφρούς

21.09.2026 10:53
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αρχείου

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Νέα δεδομένα για τις δραματικές στιγμές πριν από τον ξαφνικό θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα, στα παράλια της Λάρισας, μεταφέρουν ιατρικές πηγές, ενώ το βασικό ερώτημα για το τι προκάλεσε την αιφνίδια κατάρρευσή του παραμένει αναπάντητο. Ο ανήλικος δεν είχε γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας και οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από την ιατροδικαστική και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Πώς εντοπίστηκε ο 15χρονος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφεραν ιατρικές πηγές στο onlarissa.gr, ο 15χρονος ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σωματικά για την ηλικία του και, με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ή γνωστό πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να προϊδεάσει για την εξέλιξη που ακολούθησε.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε από οικεία του πρόσωπα πεσμένος μπρούμυτα και να βγάζει αφρούς από το στόμα. Η εικόνα του προκάλεσε άμεσα συναγερμό και κλήθηκε το ΕΚΑΒ για βοήθεια.

«Μιλάμε για ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί, χωρίς ιστορικό υγείας. Οι οικείοι του το βρήκαν πεσμένο μπρούμυτα να βγάζει αφρούς», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ιατρικές πηγές.

Δεν μπορούσε να σωθεί με απινιδωτή

Κατά την άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ στο σημείο, ο καρδιακός ρυθμός του 15χρονου ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μη απινιδώσιμος. Το συγκεκριμένο δεδομένο καθόριζε και τις δυνατότητες παρέμβασης που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να σωθεί, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα βασικά στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής είναι:

  • Ο 15χρονος δεν είχε γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας.
  • Ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σωματικά για την ηλικία του.
  • Βρέθηκε από οικεία του πρόσωπα πεσμένος μπρούμυτα και να βγάζει αφρούς από το στόμα.
  • Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ.
  • Κατά την άφιξη των διασωστών ο καρδιακός ρυθμός του ήταν μη απινιδώσιμος.
  • Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο ανήλικος κατέληξε.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις

Αδιευκρίνιστη παραμένει η αιτία που οδήγησε ένα παιδί 15 ετών, χωρίς γνωστό ιατρικό ιστορικό, σε μια τόσο ξαφνική κατάρρευση.

Οι ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διερεύνησης.

Οι απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στον 15χρονο αναμένονται από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και, κυρίως, από τις εργαστηριακές εξετάσεις.

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