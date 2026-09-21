Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή ασπίδα για τα νοικοκυριά – Συγκράτηση τιμής και αύξηση του επιδόματος

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Για διπλή παρέμβαση στήριξης των νοικοκυριών, όσον αφορά στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, για το θέμα που… καίει τους πολίτες

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε τη διεθνή συγκυρία ως «διεθνή καταιγίδα» στις αγορές ενέργειας και ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Μάλιστα, είπε οτι αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφωνόταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως εξήγησε, ο στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περυσινή περίοδος, όταν το πετρέλαιο διαμορφωνόταν περίπου στο 1,85 ευρώ το λίτρο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η στήριξη των νοικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. «Είναι διπλή η ασπίδα προστασίας», ανέφερε. «Ως προς το επίδομα, να πω ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους». Ο υπουργός αναφέρθηκε, μάλιστα, στις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας, όπως στην Κοζάνη και τη Δράμα.

«Δεν μας νοιάζει ο φόρος. Μας νοιάζει ο χώρος»

Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσμα για τον πολίτη. «Η αντιπολίτευση, καταρχήν, τα ζητάει όλα. Λέει: “Και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, όλα”», είπε. «Στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση, ειδικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι ευχολόγιο. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο».

«Ο ΕΦΚ είναι 4 δισ. ευρώ τον χρόνο, σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα καύσιμα», πρόσθεσε, αν και τόνισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. «Δεν μας νοιάζει ο φόρος. Μας νοιάζει ο χώρος. (…) Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει αν πάμε στα κακά σενάρια (…) να μπορούμε να έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. (…) Τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις αν δεν γίνει. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό».

«Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες»

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει, χωρίς να υπερβεί τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας. «Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες. Λειτουργούμε με βάση τις δυνατότητες που έχει η οικονομία», είπε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει σήμερα έχει δημιουργηθεί χάρη στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. «Έχουμε 2 δισ. από τη φοροδιαφυγή που έχουμε πιάσει. Έχουμε 600.000 ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε σχέση με το 2019, που ήταν στην ανεργία. Όλα αυτά λειτουργούν».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας των G7 για την εξέταση της δυνατότητας απελευθέρωσης αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών. «Η Γαλλία συγκάλεσε τους G7. Είχα συμμετάσχει και εγώ στους υπουργούς Οικονομικών των G7 την άνοιξη, όπου είχαν απελευθερωθεί αποθέματα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αυτομάτως έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Καταλαβαίνω ότι τώρα η πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να εξεταστεί ακριβώς αυτό και να πέσει η τιμή του πετρελαίου», πρόσθεσε.

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