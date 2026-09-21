Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο αλλά παραμένουν δύο χρόνια πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εργασίας

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Περισσότερες ώρες την εβδομάδα, περισσότερα χρόνια στην αγορά εργασίας σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ακόμη μικρότερος συνολικός εργασιακός βίος από τον μέσο Ευρωπαίο. Αυτή είναι η ιδιόμορφη εικόνα που διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά εργασίας, με μια ακόμη μεγάλη απόσταση να παραμένει: αυτή που χωρίζει άνδρες και γυναίκες.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι μέσα σε μόλις μία δεκαετία ο αναμενόμενος εργασιακός βίος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,2 χρόνια, φτάνοντας το 2025 στα 35,3 χρόνια, από 32,1 χρόνια το 2014 και 34,8 χρόνια το 2024.

Η αύξηση είναι μάλιστα ταχύτερη από την αντίστοιχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μέσα στην ίδια περίοδο προστέθηκαν 2,3 χρόνια.

Παρά την πρόοδο, όμως, η απόσταση δεν έχει καλυφθεί. Ο μέσος εργασιακός βίος στην ΕΕ έχει φτάσει τα 37,5 χρόνια, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να υπολείπεται ακόμη κατά 2,2 χρόνια.

Πολλές ώρες, λιγότερα χρόνια

Εδώ εμφανίζεται και μία από τις αντιφάσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Οι Έλληνες βρίσκονται σταθερά μεταξύ των Ευρωπαίων που περνούν τις περισσότερες ώρες κάθε εβδομάδα στη δουλειά. Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας φτάνει τις 39,6 ώρες, ωστόσο η συνολική αναμενόμενη παρουσία τους στην αγορά εργασίας παραμένει μικρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η εξήγηση δεν βρίσκεται μόνο στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Ο συγκεκριμένος δείκτης της Eurostat υπολογίζει πόσα χρόνια αναμένεται να συμμετέχει συνολικά ένας άνθρωπος στην αγορά εργασίας, είτε απασχολούμενος είτε άνεργος που αναζητά εργασία.

Κατά συνέπεια, σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία εισόδου στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα η είσοδος αυτή πραγματοποιείται συχνά αργότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, περιορίζοντας τον συνολικό εργασιακό βίο.

Στα 44 χρόνια οι Ολλανδοί

Οι διαφορές στην Ευρώπη είναι εντυπωσιακές. Σε επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αναμενόμενος εργασιακός βίος έχει ήδη ξεπεράσει ή αγγίξει τα 40 χρόνια.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 44 χρόνια, δηλαδή σχεδόν εννέα περισσότερα από την Ελλάδα. Ακολουθούν η Σουηδία με 43,4 χρόνια και η Δανία με 42,6.

Στην Εσθονία ο αντίστοιχος χρόνος φτάνει τα 41,5 χρόνια, στην Ιρλανδία τα 40,7, στη Γερμανία τα 40,2 και στη Φινλανδία τα 40,1 χρόνια.

Στην άλλη άκρη της κατάταξης βρίσκεται η Ρουμανία με μόλις 32,7 χρόνια εργασιακού βίου. Ακολουθεί η Ιταλία με 33 χρόνια και στη συνέχεια η Βουλγαρία με 34,6 χρόνια.

Η Ελλάδα, επομένως, μπορεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απέχει όμως πλέον από τις τελευταίες θέσεις.

Το χάσμα των 6,7 ετών

Η μεγάλη «τρύπα» στα ελληνικά στοιχεία εμφανίζεται όταν η αγορά εργασίας χωριστεί ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Για τους άνδρες στην Ελλάδα ο αναμενόμενος εργασιακός βίος φτάνει τα 38,5 χρόνια. Για τις γυναίκες περιορίζεται στα μόλις 31,8 χρόνια. Η απόσταση είναι τεράστια: 6,7 ολόκληρα χρόνια.

Μάλιστα, η διάρκεια του εργασιακού βίου των Ελληνίδων αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας μόνο την Ιταλία.

Η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη κάνει τη διαφορά ακόμη πιο εμφανή.

Οι γυναίκες στην ΕΕ αναμένεται να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας κατά μέσο όρο για 35,4 χρόνια, δηλαδή 3,6 χρόνια περισσότερο από τις Ελληνίδες.

Στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδία με 42,3 χρόνια, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 41,9 και την Εσθονία με 41,8 χρόνια.

Στους άνδρες ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στα 39,5 χρόνια, μόλις ένα έτος πάνω από την Ελλάδα. Στην Ολλανδία, πάντως, ο αντίστοιχος χρόνος εκτοξεύεται στα 45,9 χρόνια, ενώ Σουηδία και Δανία ακολουθούν με 44,5 χρόνια.

Η εικόνα της τελευταίας δεκαετίας δείχνει, επομένως, δύο διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία, η Ελλάδα αυξάνει τον εργασιακό της βίο με ταχύτερο ρυθμό από την ΕΕ και περιορίζει μέρος της απόστασης. Από την άλλη, η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κενά της ελληνικής αγοράς εργασίας, κρατώντας χαμηλότερα και τον συνολικό δείκτη.

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