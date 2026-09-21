Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Πολλαπλές μαχαιριές δέχθηκε η 25χρονη – Είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα (video)

Takeaways by to pontiki AI Ένας 27χρονος άνδρας δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του το βράδυ της Κυριακής στην Ηγουμενίτσα, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα με μαχαίρι.

Ο δράστης αρχικά ισχυρίστηκε ψευδώς στις Αρχές ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, ενώ ο ίδιος έφερε αυτοπροκληθέντα τραύματα στο στήθος.

Κατά την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο όπου είχε απορρίψει το μαχαίρι του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία.

Ο δράστης πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.

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Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ηγουμενίτσα, όπου ένας 27χρονος δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του το βράδυ της Κυριακής (20/9).

Ο νεαρός άνδρας ομολόγησε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός για οικονομικές διαφορές.

«Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ», φέρεται να υποστήριξε. Όπως παραδέχτηκε, κατάφερε πλήγματα με μαχαίρι στον λαιμό και άλλα σημεία του σώματος, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εντόπισε πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση.

Η νεαρή κοπέλα δέχτηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα, τον θώρακα και τη ράχη, ενώ φέρει δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Οι αντιφάσεις και η ομολογία

Την 25χρονη εντόπισε ένας πολίτης, ο οποίος τηλεφώνησε στην αστυνομία. Την ίδια ώρα ο καθ’ ομολογίαν δράστης τηλεφώνησε επίσης στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αρχικά, ο 27χρονος υποστήριξε ότι άγνωστα πρόσωπα είχαν επιτεθεί και στους δύο. Αρχικά είπε πως ήταν τρία άτομα και έπειτα τέσσερα, με τους ισχυρισμούς του να μην πείθουν τις Αρχές.

Κατά την εξέτασή του, ωστόσο, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν αντιφάσεις ανάμεσα στους ισχυρισμούς του και στα στοιχεία που συγκεντρώνονταν από την έρευνα, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να εξετάζουν την εκδοχή που είχε παρουσιάσει.

Τελικά, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη. «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε κατά την εξέτασή του.

Ο 27χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο. Στη συνέχεια, ο 27χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς πού είχε πετάξει το μαχαίρι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το φονικό

Εξιχνιάστηκε άμεσα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα χθες (20-09-2026) βράδυ στην Ηγουμενίτσα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Ειδικότερα, χθες βράδυ, αστυνομικοί, κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων (100) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας από διερχόμενο πολίτη, προσέτρεξαν σε σημείο της πόλης της Ηγουμενίτσας, όπου βρέθηκε νεκρή ημεδαπή γυναίκα.

Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος στο μεταξύ είχε τηλεφωνήσει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, αναφέροντας ότι, από κοινού με γυναίκα με την οποία βρισκόταν μαζί της, είχαν πέσει θύμα επίθεσης από αγνώστους και ο ίδιος είχε απομακρυνθεί από το σημείο, χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται.

Στη συνέχεια, συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά την εξέλιξη της διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν πρώην σύντροφός του, της είχε καταφέρει πλήγματα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός της.

Το μαχαίρι, καθ’ υπόδειξη του κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε σε σημείο όπου το είχε απορρίψει κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματιζόμενη δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

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