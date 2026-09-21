Χουρδάκης – Τσίμαρης για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής: «Πόσοι από τους σταθμούς λειτουργούν πραγματικά σήμερα;»

Takeaways by to pontiki AI Οι βουλευτές Μιχάλης Χουρδάκης και Ιωάννης Τσίμαρης κατέθεσαν ερώτηση προς τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την πραγματική λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής.

Το έργο, ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει εκατοντάδες σταθμούς τηλεϊατρικής και συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης, των οποίων η ολοκλήρωση μετατέθηκε για τον Ιούνιο του 2026.

Οι βουλευτές ζητούν αναλυτικά στοιχεία για τους σταθμούς που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία, καθώς επίσημα δεδομένα του 2025 κατέγραφαν υπολειτουργία των εγκατεστημένων υποδομών.

Παράλληλα, αιτούνται διευκρινίσεις για τη στελέχωση των σταθμών με ιατρούς και τις συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους σε δημόσιες δομές υγείας.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση επιδιώκει τον προσδιορισμό των κριτηρίων λειτουργικότητας του δικτύου και την απόδοση ευθυνών για την επαρκή αξιοποίηση της δημόσιας επένδυσης.

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Την πραγματική παραγωγική λειτουργία και αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) φέρνουν στη Βουλή, με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, και ο Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων και Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Το ΕΔΙΤ αποτελεί επένδυση περίπου 29,93 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και περιλαμβάνει 305 νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού – Ασθενούς, 35 Σταθμούς Ιατρού – Συμβούλου και 3.000 Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης.

Οι δύο Βουλευτές επισημαίνουν ότι η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, 31 Δεκεμβρίου 2025, μετατέθηκε με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στην 30ή Ιουνίου 2026. Μετά την παρέλευση και της νέας καταληκτικής ημερομηνίας, ζητούν συγκεκριμένες και ελέγξιμες απαντήσεις για το ποιο μέρος του δικτύου βρίσκεται πράγματι σε παραγωγική λειτουργία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσημα κυβερνητικά στοιχεία του Νοεμβρίου 2025:

-ενώ είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε 327 σταθμούς, ως «πλήρως λειτουργικοί» καταγράφονταν τότε 194.

-Αντίστοιχα, από τους 35 Σταθμούς Ιατρού – Συμβούλου, εξοπλισμός είχε εγκατασταθεί στο σύνολό τους, αλλά 19 χαρακτηρίζονταν πλήρως λειτουργικοί.

Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν πλέον συγκεκριμένη βάση σύγκρισης για το τι μεσολάβησε έως την ολοκλήρωση του έργου και ποια είναι η κατάσταση σήμερα.

Τι ζητούν οι βουλευτές

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητείται από τα δύο Υπουργεία να προσδιορίσουν:

με ποια ακριβώς διοικητικά και λειτουργικά κριτήρια θεωρούν το ΕΔΙΤ ολοκληρωμένο και παραγωγικά λειτουργικό,

ποιος έχει την ευθύνη όταν εγκατεστημένες υποδομές υποχρησιμοποιούνται και ποια διορθωτικά μέτρα ενεργοποιούνται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση με ιατρούς – συμβούλους, καθώς και στην 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια και στις δημόσιες δομές της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, ζητούνται διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσιες δομές με εγκατεστημένη υποδομή ΕΔΙΤ χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους τηλεϊατρικής ή εξ αποστάσεως ιατρικών γνωματεύσεων.

Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούνται, μεταξύ άλλων:

τα πραγματικά δεδομένα χρήσης ανά ΥΠΕ και δημόσια δομή,

οι τηλεϊατρικές συνεδρίες και οι ασθενείς που εξυπηρετήθηκαν,

τα στοιχεία στελέχωσης των Σταθμών Ιατρού – Συμβούλου,

τα πρωτόκολλα παραλαβής και οι αντίστοιχες πληρωμές,

οι συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους και τα έγγραφα επαλήθευσης που συνδέονται με το ορόσημο RRF_173.

Ζητείται επίσης η πρωτογενής διοικητική τεκμηρίωση από την οποία προέκυψαν οι κυβερνητικοί αριθμοί του Νοεμβρίου 2025 και κάθε μεταγενέστερη επικαιροποίησή τους, ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί με συγκρίσιμα στοιχεία η εξέλιξη της πραγματικής λειτουργίας του δικτύου.

Σε κοινή τους δήλωση ο Μιχάλης Χουρδάκης και ο Ιωάννης Τσίμαρης αναφέρουν:

«Η τηλεϊατρική μπορεί να μειώσει τις αποστάσεις και να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Για να συμβεί αυτό, όμως, δεν αρκεί να έχει εγκατασταθεί και παραληφθεί ο εξοπλισμός. Μετά την ολοκλήρωση μιας δημόσιας επένδυσης σχεδόν 30 εκατ. ευρώ, είναι εύλογο να γνωρίζουμε με συγκεκριμένα στοιχεία πόσοι σταθμοί λειτουργούν πραγματικά, πόσοι ασθενείς εξυπηρετούνται, εάν υπάρχουν οι αναγκαίοι ιατροί – σύμβουλοι και ποιος παρεμβαίνει όταν μία χρηματοδοτημένη υποδομή δεν αξιοποιείται επαρκώς.

Γι’ αυτό ζητούμε από τα αρμόδια Υπουργεία όχι γενικές διαβεβαιώσεις, αλλά συγκεκριμένα δεδομένα, σαφή κατανομή ευθύνης και χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση τυχόν λειτουργικών κενών. Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής επένδυσης στην Υγεία πρέπει τελικά να γίνεται με βάση το αποτέλεσμα για τον ασθενή».

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