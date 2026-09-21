Χουρδάκης – Τσίμαρης για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής: «Πόσοι από τους σταθμούς λειτουργούν πραγματικά σήμερα;»

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Την πραγματική παραγωγική λειτουργία και αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) φέρνουν στη Βουλή, με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, και ο Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων και Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.
Το ΕΔΙΤ αποτελεί επένδυση περίπου 29,93 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και περιλαμβάνει 305 νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού – Ασθενούς, 35 Σταθμούς Ιατρού – Συμβούλου και 3.000 Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης.
Οι δύο Βουλευτές επισημαίνουν ότι η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, 31 Δεκεμβρίου 2025, μετατέθηκε με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στην 30ή Ιουνίου 2026. Μετά την παρέλευση και της νέας καταληκτικής ημερομηνίας, ζητούν συγκεκριμένες και ελέγξιμες απαντήσεις για το ποιο μέρος του δικτύου βρίσκεται πράγματι σε παραγωγική λειτουργία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσημα κυβερνητικά στοιχεία του Νοεμβρίου 2025:
-ενώ είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε 327 σταθμούς, ως «πλήρως λειτουργικοί» καταγράφονταν τότε 194.
-Αντίστοιχα, από τους 35 Σταθμούς Ιατρού – Συμβούλου, εξοπλισμός είχε εγκατασταθεί στο σύνολό τους, αλλά 19 χαρακτηρίζονταν πλήρως λειτουργικοί.
Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν πλέον συγκεκριμένη βάση σύγκρισης για το τι μεσολάβησε έως την ολοκλήρωση του έργου και ποια είναι η κατάσταση σήμερα.
Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητείται από τα δύο Υπουργεία να προσδιορίσουν:
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση με ιατρούς – συμβούλους, καθώς και στην 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια και στις δημόσιες δομές της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Παράλληλα, ζητούνται διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσιες δομές με εγκατεστημένη υποδομή ΕΔΙΤ χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους τηλεϊατρικής ή εξ αποστάσεως ιατρικών γνωματεύσεων.
Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούνται, μεταξύ άλλων:
Σε κοινή τους δήλωση ο Μιχάλης Χουρδάκης και ο Ιωάννης Τσίμαρης αναφέρουν:
«Η τηλεϊατρική μπορεί να μειώσει τις αποστάσεις και να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Για να συμβεί αυτό, όμως, δεν αρκεί να έχει εγκατασταθεί και παραληφθεί ο εξοπλισμός. Μετά την ολοκλήρωση μιας δημόσιας επένδυσης σχεδόν 30 εκατ. ευρώ, είναι εύλογο να γνωρίζουμε με συγκεκριμένα στοιχεία πόσοι σταθμοί λειτουργούν πραγματικά, πόσοι ασθενείς εξυπηρετούνται, εάν υπάρχουν οι αναγκαίοι ιατροί – σύμβουλοι και ποιος παρεμβαίνει όταν μία χρηματοδοτημένη υποδομή δεν αξιοποιείται επαρκώς.
Γι’ αυτό ζητούμε από τα αρμόδια Υπουργεία όχι γενικές διαβεβαιώσεις, αλλά συγκεκριμένα δεδομένα, σαφή κατανομή ευθύνης και χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση τυχόν λειτουργικών κενών. Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής επένδυσης στην Υγεία πρέπει τελικά να γίνεται με βάση το αποτέλεσμα για τον ασθενή».
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