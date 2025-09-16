«Springsteen: Deliver Me From Nowhere»: Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο trailer της βιογραφικής ταινίας (photos/video)

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο επίσημο trailer για την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere».

Το φιλμ ρίχνει φως στη ζωή και τη καριέρα του θρυλικού ροκ σταρ Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White). Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper), επικεντρώνεται στη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» το 1982, την περίοδο που ο θρυλικός τραγουδιστής, ένας νεαρός τότε καλλιτέχνης, πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος του.

credit: 20th Century Studios

Η ταινία προσεγγίζει επίσης την προβληματική σχέση με τον πατέρα του, έναν βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με τον αλκοολισμό και την ψυχική του υγεία.

credit: 20th Century Studios

Στο καστ, πλάι στον Γουάιτ, πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) στον ρόλο του μακροχρόνιου μάνατζερ και παραγωγού του Σπρίνγκστιν, Τζον Λάνταου (Jon Landau), ενώ συμμετέχουν οι Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), Οντέσα Γιανγκ (Odessa Young), Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Paul Walter Hauser), Τζόνι Κανιζάρο (Johnny Cannizzaro), Χάρισον Γκίλμπερτσον (Harrison Gilbertson), Μαρκ Μάρον (Marc Maron), Ντέιβιντ Κράμχολτζ (David Krumholtz) και Κρις Τζέιμς (Chris Jaymes).

credit: 20th Century Studios

Το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς (Warren Zanes) που κυκλοφόρησε το 2023, σύμφωνα με το Dark Horizons.

credit: 20th Century Studios

Το «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου.

credit: 20th Century Studios

