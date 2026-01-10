Κάτια Δανδουλάκη: Ενοχλημένη με την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη – Του fan club της και όχι δικό της το «αντίο»

Τη δυσαρέσκειά της για το προφίλ του fan club της στο Instagram και τις αναρτήσεις μετά την απώλεια του Χρήστου Πολίτη εξέφρασε η Κάτια Δανδουλάκη.

Όπως αποκάλυψε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» η ηθοποιός επικοινώνησε με τους διαχειριστές του εν λόγω προφίλ, που δεν είναι δικό της αλλά του fan club της, και εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της.

Και αυτό γιατί η ανάρτηση για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη αναπαράχθηκε ως δικό της «αντίο» και όχι ως του fan club της.

Μετά από την επικοινωνία της ηθοποιού, έγινε αλλαγή στις πληροφορίες του προφίλ και πλέον εμφανίζεται ως προφίλ fan club.

