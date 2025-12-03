Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο για να ομολογήσω», κατέθεσε ο «ωραίος Τζορτζ»

Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην εκτέλεση του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό ο 45χρονος βασικός κατηγορούμενους.

Γνωστός και ως ο «ωραίος Τζορτζ» δήλωσε πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. «Είμαι βαθιά θρησκευόμενος. Δεν μπορώ να σκοτώσω. Μου τη στήσανε».

Την επίμαχη μέρα υποστήριξε πως αφού πήγε για περπάτημα στο ΟΑΚΑ, επισκέφτηκε με τη μηχανή του το «Υγεία» , για να του αφαιρέσουν νάρθηκα από τη μύτη.

Επέμεινε ότι δεν φορούσε κράνος γιατί είχε πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργείο, ενώ ο δολοφόνος του τοπογράφου εμφανίζεται σε βιντεοληπτικό να φορά κράνος.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν ψάξατε κάμερες; Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι ολόκληρο ΟΑΚΑ δεν έχει κάμερες…

Κατηγορούμενος: Έψαξε ο δικηγόρος και του είπαν πως είναι διαλυμένο το ΟΑΚΑ και το ντρόουν που χρησιμοποιούν είναι για λόγους ασφαλείας και δεν καταγράφει.

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι όπως μας λέτε και δεν διαρρηγνύετε τα ιμάτια σας για να το βρείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση δεν ήταν ο κατάλληλος δικηγόρος και γι’ αυτό τον άλλαξα αμέσως.

Πρόεδρος: Τον Παναγιώτη Στάθη τον γνωρίσατε;

Κατηγορούμενος: Όχι πότε.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένο επιχειρηματία στον χώρο του real estate από την Μύκονο, τον οποίο το θύμα φαίνεται να υποψιαζόταν πως ήταν υπεύθυνος για δύο περιστατικά βίας που είχε δεχθεί, ο κατηγορούμενος είπε ότι οι αστυνόμοι τον πίεζαν να «τους δώσω τον μεσίτη». Όπως είπε: «Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο μου είπαν θα μας δώσεις τον μεσίτη». Τους είπα θα σας δώσω έναν αθώο για σωθώ εγώ; Δεν θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον ψεύτικα για να αθωωθώ. Μου λέγανε «αυτός τώρα είναι σε ένα σκάφος και τρώει αστακούς και εσύ θα πας φυλακή». Με ρώταγαν πόσα πήρα για να σκοτώσω τον Στάθη. Τους είπα ότι δεν εξαγοράζομαι και δεν εκμισθώνομαι..»

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και αναμένεται η απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.

