Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο για να ομολογήσω», κατέθεσε ο «ωραίος Τζορτζ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην εκτέλεση του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό ο 45χρονος βασικός κατηγορούμενους.
Γνωστός και ως ο «ωραίος Τζορτζ» δήλωσε πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. «Είμαι βαθιά θρησκευόμενος. Δεν μπορώ να σκοτώσω. Μου τη στήσανε».
Την επίμαχη μέρα υποστήριξε πως αφού πήγε για περπάτημα στο ΟΑΚΑ, επισκέφτηκε με τη μηχανή του το «Υγεία» , για να του αφαιρέσουν νάρθηκα από τη μύτη.
Επέμεινε ότι δεν φορούσε κράνος γιατί είχε πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργείο, ενώ ο δολοφόνος του τοπογράφου εμφανίζεται σε βιντεοληπτικό να φορά κράνος.
Διαβάστε επίσης
Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: «Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», ισχυρίστηκε ο δράστης ενώπιον του Εφετείου
Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες, σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές, αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα
Χειροπέδες σε ζευγάρι για κακοποίηση των 8 παιδιών τους στην Κρήτη: Η καταγγελία γειτόνισσας που οδήγησε στη σύλληψη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.