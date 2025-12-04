search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.12.2025 07:28

Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα – Απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 στο υπουργείο Μεταφορών

Συνεχίζεται και σήμερα (4/12) η απεργία των ταξί στην Αττική, με τους οδηγούς να τραβούν χειρόφρενο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Η απεργία, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη (2/12), θα σταματήσει εκτός απροόπτου στις 6 το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.

«Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι προσπαθούμε να προστατέψουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του Ταξί προς όφελος όλης της κοινωνίας. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστεί το επιβατικό κοινό της Αττικής. Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της πόλης μας τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας», τονίζει το ΣΑΤΑ στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, οι απεργοί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 10 το πρωί έξω από το υπουργείο Μεταφορών.

Χθες, επικράτησε ένταση στην πύλη του υπουργείου, όπου οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της πανελλαδικής απεργίας τους.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Παράλληλα αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

