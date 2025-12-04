Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα – Απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 στο υπουργείο Μεταφορών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνεχίζεται και σήμερα (4/12) η απεργία των ταξί στην Αττική, με τους οδηγούς να τραβούν χειρόφρενο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.
Η απεργία, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη (2/12), θα σταματήσει εκτός απροόπτου στις 6 το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.
Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.
«Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι προσπαθούμε να προστατέψουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του Ταξί προς όφελος όλης της κοινωνίας. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστεί το επιβατικό κοινό της Αττικής. Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της πόλης μας τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας», τονίζει το ΣΑΤΑ στην ανακοίνωσή του.
Παράλληλα, οι απεργοί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 10 το πρωί έξω από το υπουργείο Μεταφορών.
Χθες, επικράτησε ένταση στην πύλη του υπουργείου, όπου οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της πανελλαδικής απεργίας τους.
Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:
