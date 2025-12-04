Kαθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από τη σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο – Άνοιξαν ξανά οι λωρίδες κυκλοφορίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες, τα ξημερώματα της Πέμπτης (04.12.2025) στον Κηφισό, όπου φορτηγό συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο με αυτοκίνητο.
Το τροχαίο έγινε στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Καλυφτάκη, λίγο πριν την έξοδο για Βαρυπόμπη. Από την σύγκρουση των οχημάτων ανετράπη και το φορτηγό, στη δεξιά λωρίδα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως 2 επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν τραυματιστεί. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.
Τα μπάζα που έπεσαν ωστόσο από το φορτηγό, εκτοξεύτηκαν και στις άλλες λωρίδες με αποτέλεσμα και οι 3 να κλείσουν προσωρινά. Μετά από 2 ώρες άνοιξαν και πάλι.
Διαβάστε επίσης
Η Μαρία Πολύζου για τον βιασμό της από τον πατέρα της: «Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου, τα έβλεπα όλα μαύρα»
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3
Κυπαρισσία: Πώς έγινε η απαγωγή του 47χρονου – Όσα κατήγγειλε το θύμα (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.