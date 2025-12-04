search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.12.2025 07:02

Kαθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από τη σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο – Άνοιξαν ξανά οι λωρίδες κυκλοφορίας

04.12.2025 07:02
kifisos new

Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες, τα ξημερώματα της Πέμπτης (04.12.2025) στον Κηφισό, όπου φορτηγό συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έγινε στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Καλυφτάκη, λίγο πριν την έξοδο για Βαρυπόμπη. Από την σύγκρουση των οχημάτων ανετράπη και το φορτηγό, στη δεξιά λωρίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως 2 επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν τραυματιστεί. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

Τα μπάζα που έπεσαν ωστόσο από το φορτηγό, εκτοξεύτηκαν και στις άλλες λωρίδες με αποτέλεσμα και οι 3 να κλείσουν προσωρινά. Μετά από 2 ώρες άνοιξαν και πάλι.

