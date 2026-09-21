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21.09.2026 22:52

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον δήμαρχο Μαμντάνι

21.09.2026 22:52
lula-mamdani

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Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συναντήθηκε τη Δευτέρα, 21/9, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, σε ένα τετ-α-τετ μεταξύ δύο σημαντικών προσωπικοτήτων της αριστεράς στην αμερικανική ήπειρο, ενόψει κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων τόσο στη Βραζιλία, όσο και στις ΗΠΑ.

Ο Λούλα, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δέχθηκε τον Μαμντάνι στην κατοικία του μόνιμου αντιπροσώπου της Βραζιλίας στα Ηνωμένα Έθνη. Σε μια σύντομη δήλωση στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος είπε πως συζήτησαν για προβλήματα που είναι κοινά και για τις δυο χώρες, όπως π.χ. το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είπε πως θα αντλήσει έμπνευση από τα κοινωνικά προγράμματα του Λούλα για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες στην Βραζιλία, καθώς αναζητεί τρόπους προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες για πολλούς Νεοϋορκέζους με αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια.

Ο Λούλα διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην προεδρία της Βραζιλίας, με τον πρώτο γύρο των εκλογών να έχει οριστεί στις 4 Οκτωβρίου. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια εξαιρετικά αμφίρροπη μονομαχία με τον Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου και σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαμντάνι έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα μορφή του Δημοκρατικού Κόμματος καθώς οι ΗΠΑ οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες ενδεχομένως να αλλάξουν τη σύνθεση του Κογκρέσου προς όφελος των Δημοκρατικών.

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