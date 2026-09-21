search
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 23:44
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2026 23:32

Ολυμπιακός: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα

21.09.2026 23:32
viera

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μίλτον Βιέρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο παλαίμαχος Ουρουγουανός μέσος υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές των «ερυθρόλευκων» τη δεκαετία του 1970, γράφοντας τη δική του σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Βιέρα αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού για πέντε χρόνια, από το 1972 έως το 1977, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την ομάδα του Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε συνολικά πέντε τρόπαια, πανηγυρίζοντας τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Το «αντίο» του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή με ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας τόσο την προσφορά του στον σύλλογο όσο και τη σχέση που είχε αναπτύξει με τους φιλάθλους της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Διαβάστε επίσης:

Μπαπέ: «Δεν υπάρχει ένταση με τον Ντεμπελέ»

Super League: Πρώτος με 5Χ5 ο Παναθηναϊκός και στο +3 από τον 2ο ΠΑΟΚ – 3η η ΑΕΚ, πεντάδα για ΟΦΗ και Ολυμπιακό, «διπλά» το Big 4

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3: Πέρασε από το Αγρίνιο και ανέβηκε δεύτερος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ieronimos tasoulas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Τασούλας και Ιερώνυμος στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Αδελφότητας της Μονής Ξενοφώντος

rosa-vrettou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αμφίσημο το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, λέει η Ρόζα Βρεττού

erdogan-trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Τραμπ και Ερντογάν έχουν ισχυρή χημεία μεταξύ τους», λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία

viera
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα

alepoudakia
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Αλεπουδάκια παίζουν και κυνηγιούνται σε πάρκο στο Ελληνικό, κοντά στο μετρό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30% η ΝΔ, στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Στο 18% η επιρροή Σαμαρά

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

mazwnakis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής - σύμβουλος της οικογένειας - Σημάδια από βελόνες, κακώσεις και ισχαιμία του μυοκαρδίου

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 23:43
ieronimos tasoulas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Τασούλας και Ιερώνυμος στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Αδελφότητας της Μονής Ξενοφώντος

rosa-vrettou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αμφίσημο το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, λέει η Ρόζα Βρεττού

erdogan-trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Τραμπ και Ερντογάν έχουν ισχυρή χημεία μεταξύ τους», λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία

1 / 3