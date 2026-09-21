Ολυμπιακός: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα

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Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μίλτον Βιέρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο παλαίμαχος Ουρουγουανός μέσος υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές των «ερυθρόλευκων» τη δεκαετία του 1970, γράφοντας τη δική του σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Βιέρα αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού για πέντε χρόνια, από το 1972 έως το 1977, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την ομάδα του Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε συνολικά πέντε τρόπαια, πανηγυρίζοντας τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Το «αντίο» του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή με ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας τόσο την προσφορά του στον σύλλογο όσο και τη σχέση που είχε αναπτύξει με τους φιλάθλους της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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