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21.09.2026 23:22

Βίντεο: Αλεπουδάκια παίζουν και κυνηγιούνται σε πάρκο στο Ελληνικό, κοντά στο μετρό

21.09.2026 23:22
alepoudakia

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Ένα ασυνήθιστο αλλά και ιδιαίτερα όμορφο θέαμα είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πολίτες σε πάρκο στο Ελληνικό, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον σταθμό του μετρό.

Δύο μικρά αλεπουδάκια εμφανίστηκαν στον χώρο και έπαιζαν μεταξύ τους, κυνηγώντας το ένα το άλλο πάνω στο χώμα.

@yannis_dim #elliniko #fox #wildlife ♬ Silent Hi – Brenda Saltwater

Η ανέμελη συμπεριφορά τους τράβηξε τα βλέμματα όσων βρίσκονταν εκεί, ενώ το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του TikTok.

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