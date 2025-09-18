search
18.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.09.2025 16:01

Ωραία αρχίσαμε – Κρύβουν από την εξεταστική «Φραπέ», «Χασάπη», Πόπη με την πόρσε και βουλευτές

18.09.2025 16:01
opekepe-347

Αυτή τη φορά η εξεταστική δεν θα είναι απλά κατώτερη των περιστάσεων, αλλά κανονική παρωδία. Η ΝΔ το πήρε το μάθημά της με την εξεταστική για τα Τέμπη – τότε που ήταν θεωρούσε «ακίνδυνη» την Καρυστιανού και την «άφησε» να καταθέσει – και στεγανοποιεί πλήρως το σύστημα.

Έτσι αποκλείει κάθε μάρτυρα που θα μπορούσε να την εκθέσει, καίτοι πρόκειται για κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρνείται να καταθέσουν λοιπόν μάρτυρες κλειδιά για το πώς γινόταν οι κομπίνες, όπως Ξυλούρης και Στρατάκης («Χασάπης» και «Φραπές» αντίστοιχα), η Καλλιόπη Σεμερτζίδου με την πόρσε, αλλά και βουλευτές, που τηλεφωνούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εξυπηρετήσεις.

Δηλαδή, θα είναι πιο κατατοπιστικός  Στέφανος Τζουμάκας – τον καλούν ως μάρτυρα – για το πώς έγιναν  τώρα οι γαλάζιες κομπίνες, από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ που ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις κομπίνες αυτές;

Κίνημα Δημοκρατίας: Κυνισμός και αλαζονεία από Μητσοτάκη

Ο Γεωργιάδης… «μαλώνει» τη Χαριλάου Τρικούπη: «Όταν το ΠΑΣΟΚ μας λέει “σας μισούμε”, πώς θα κάνουμε αύριο κυβέρνηση συνεργασίας;»

«Κόκκινο» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για μετεκλογική συνεργασία – «Ανέκδοτο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε συνεννόηση» (video)

αγρότες
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες από τη Θεσσαλία απέκλεισαν τον Ε-65: «Φτάνει πια η κοροϊδία, έχουμε φτάσει στο αμήν»

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ζει πάνω από τα όριά της – Με εκβιασμούς ο Μερτς προετοιμάζει τους πολίτες για «εκτεταμένες» μεταρρυθμίσεις

trump_windsor_1809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το επίσημο δείπνο στο Windsor: Τι περιλάμβανε το μενού και ποιοι ήταν καλεσμένοι στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου (photos)

zelenskyy-765
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άγιος… Ζελένσκι με φωτοστέφανο και λευκά φτερά – Η πρόκληση ουκρανικού περιοδικού και η οργή της Μόσχας

starmer-tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλοφρονήσεις Στάρμερ σε Τραμπ: «Είστε ανάμεσα σε φίλους» – «Πέρασα φανταστικά» απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

