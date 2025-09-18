Ωραία αρχίσαμε – Κρύβουν από την εξεταστική «Φραπέ», «Χασάπη», Πόπη με την πόρσε και βουλευτές

Αυτή τη φορά η εξεταστική δεν θα είναι απλά κατώτερη των περιστάσεων, αλλά κανονική παρωδία. Η ΝΔ το πήρε το μάθημά της με την εξεταστική για τα Τέμπη – τότε που ήταν θεωρούσε «ακίνδυνη» την Καρυστιανού και την «άφησε» να καταθέσει – και στεγανοποιεί πλήρως το σύστημα.

Έτσι αποκλείει κάθε μάρτυρα που θα μπορούσε να την εκθέσει, καίτοι πρόκειται για κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρνείται να καταθέσουν λοιπόν μάρτυρες κλειδιά για το πώς γινόταν οι κομπίνες, όπως Ξυλούρης και Στρατάκης («Χασάπης» και «Φραπές» αντίστοιχα), η Καλλιόπη Σεμερτζίδου με την πόρσε, αλλά και βουλευτές, που τηλεφωνούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εξυπηρετήσεις.

Δηλαδή, θα είναι πιο κατατοπιστικός Στέφανος Τζουμάκας – τον καλούν ως μάρτυρα – για το πώς έγιναν τώρα οι γαλάζιες κομπίνες, από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ που ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις κομπίνες αυτές;

