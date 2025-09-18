ΟΠΕΚΕΠΕ-Εξεταστική: Η ΝΔ στήνει «φίλτρο» στη λίστα μαρτύρων – Συγκάλυψη καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Είναι ντροπή αυτό που κάνετε»

Σε τεντωμένο σχοινί κινούνται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη ΝΔ να βάζει φίλτρα στη λίστα των μαρτύρων. Μεθόδευση και συγκάλυψη καταγγέλλει η αντιπολίτευση εγκαλώντας τη γαλάζια πλειοψηφία ότι αγνόησε πλήρως τις προτάσεις της.

Πρώτοι που θα κληθούν να καταθέσουν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου είναι ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Ιωάννης Καββαδάς –ο οποίος τοποθετήθηκε μόλις πριν λίγες εβδομάδες– και ο τέως επικεφαλής Νίκος Σαλάτας.

Η στάση της ΝΔ προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία καταψήφισαν τον κατάλογο των μαρτύρων, από τον οποίο, όπως είπαν, απουσιάζουν κρίσιμοι μάρτυρες.

«Με το καλημέρα η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης που είδαμε στην εξεταστική των Τεμπών συνεχίζεται. Αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες που αξιοποίησε η ευρωπαία εισαγγελέας αλλά η ΝΔ προστατεύει», τόνισε στις τηλεοπτικές κάμερες η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Στη συνεδρίαση της επιτροπής επέμεινε να κληθούν να καταθέσουν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κορυφαίοι υπουργοί όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης και πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με τις υποθέσεις του Οργανισμού.

Η ένταση κορυφώθηκε μέσα στην αίθουσα, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Μουλκιώτη, να καταγγέλλει την κυβερνητική τακτική: «Αλλάξτε τακτική, είναι ντροπή αυτό που κάνετε!». Αφορμή η φράση του Μακάριου Λαζαρίδη ότι διακρίνει έναν μεγάλο εκνευρισμό στα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Η Μιλένα Αποστολάκη είπε πως δε θέλει να γίνει η ψηφοφορία, πως εκφυλίζει τη διαδικασία», είπε ο εισηγητής της ΝΔ.

Η ΝΔ έθεσε σε ψηφοφορία τις προτάσεις των κομμάτων. Ο κατάλογος των μαρτύρων της ΝΔ «πέρασε» μόνο με τις ψήφους της πλειοψηφίας, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε, επιμένοντας στην κλήση και άλλων προσώπων, ανάμεσά τους η Πόπη Σεμερτζίδου, ο «Φραπές» και ο «Χασάπης».

Πηγές της ΝΔ τονίζουν πως η αναζήτηση της αλήθειας περνά μέσα από υπευθυνότητα και σοβαρότητα «και όχι από μικροκομματικές επιδιώξεις και επικοινωνιακά σόου που έχουν ως μόνο σκοπό να κατασκευάσουν fake news και φτηνές εντυπώσεις για πολιτικά οφέλη».

Αντιδράσεις υπήρξαν και στα υπόλοιπα κόμματα. «Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ καλούν μάρτυρες που έχουν φύγει από τη ζωή και αγνοούν αυτούς που εμπλέκονται. Καταγγέλλουμε αυτή τη μεθόδευση», είπε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης, ενώ από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθασόπουλος ανέφερε: «Φάνηκε η μεθόδευση από την πρόθεση της κυβέρνησης να μην δεχτεί να κληθούν μάρτυρες που ζητούσε η αντιπολίτευση. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα επιχείρησης συγκάλυψης».

Από πλευράς ΝΔ ο Μακάριος Λαζαρίδης σε δηλώσεις του υποστήριξε πως «είναι σημαντικό σήμερα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν στη συντριπτική πλειοψηφία με την Νέα Δημοκρατία για τους μάρτυρες που θα κληθούν στην επιτροπή. Ένας κατάλογος δυναμικός και θα διευρύνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Η ΝΔ πιστή στη θέση της για πλήρη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε καμία περίπτωση δεν συγκαλύπτει».

Η ΝΔ προτείνει ως και αποβιώσαντες για μάρτυρες

Νωρίτερα, ο κ. Λαζαρίδης μίλησε για «πληγές τριάντα χρόνων», κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι κάθε φορά στην αντιπολίτευση παίζουν αυτό το μοτίβο, πατούν το κουμπί και ζητούν να καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης. «Γιατί δεν ζητάτε και τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς;», ήταν το ερώτημα του προς τα κόμματα για να προσθέσει πως ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί που ζητείται να κληθούν προς κατάθεση δεν έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν ασκούν εποπτεία ή διοίκηση του Οργανισμού. Συμφώνησε πάντως με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρώτοι να καταθέσουν οι επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε ότι η ΝΔ προσπαθεί να στήσει μια εξεταστική «κατά παραγγελία», φτάνοντας στο σημείο να προτείνει ως μάρτυρες ακόμη και… αποβιώσαντες, προκειμένου να αποφύγει να καθίσει στο τραπέζι των ερωτήσεων ο πρωθυπουργός. «Ηχηρό σήμα συγκάλυψης» χαρακτήρισε η ίδια τον αποκλεισμό βασικών μαρτύρων, επιμένοντας ότι οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μυλωνάκης πρέπει να λογοδοτήσουν.

«Η ΝΔ προτείνει να κληθούν να καταθέσουν οι Αναστάσιος Λέκκας και Γιώργος Σεφεριάδης. Ενημερώθηκα ότι δεν βρίσκονται ανάμεσά μας, πως είναι… μακαρίτες. Και δεν θα κληθεί ο πρωθυπουργός;», διερωτήθηκε για να συμπληρώσει: «Πως είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ είναι προφανές πως οφείλονται εξηγήσεις; Παρατηρούμε ένα κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας. Το βιώσαμε αυτό με τις υποκλοπές, το ξαναβιώνουμε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να μην κληθεί ο κύριος Μπουκώρος; Η κυρία Σεμερτζίδου; Οι Ξυλούρης και Στρατάκης;».

Στο ΠΑΣΟΚ μάλιστα, τονίζουν ότι χωρίς την κλήση προς κατάθεση 18 ουσιωδών μαρτύρων δεν μπορεί να γινει εξεταστική επιτροπή. Πρόκειται για:

1) Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025

2) Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

3) Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

4) Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025

5) Ξυλούρης Γιώργος

6) Στρατάκης Ανδρέας

7) Τρουλινός Γιάννης, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Γιάννη Κεφαλογιάννη

8) Κεφαλογιάννης Νίκος

9) Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

10) Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11) Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

12) Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ

13) Αλεξανδρόπουλος Μάκης Πρώην Γεν Διευθυντής Διευθυντής Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ

14) Γαργλαλάκος Τάσος, Ιδρυτής NEUROPUBLIC

15) Σπυρίδης Ευθύμιος, Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ

16) Τσικνάκης Γιώργος Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

17) Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

18) Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 2019-σήμερα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Βασίλη Κόκκαλη να υπενθυμίζει ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε ακόμη και για τις υποκλοπές, αναδεικνύοντας ένα μοτίβο παρακρατικής λειτουργίας που διαπερνά τη διακυβέρνηση της ΝΔ. «Ό,τι έγινε με τις επισυνδέσεις το ξαναβλέπουμε τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε, ζητώντας να κληθούν όχι μόνο οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού αλλά και άλλα πρόσωπα που, για αδιευκρίνιστους λόγους, η ΝΔ θέλει να κρατήσει εκτός.

Την κλήση του πρωθυπουργού αλλά και του Γιώργου Μυλωνάκη ζήτησαν και η Διαμάντω Μυλωνάκου από το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Σε παρέμβαση του στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζοντας τη λίστα μαρτύρων της ΝΔ, ανέφερε ότι «αν ήθελε να αποδείξει ότι δε θέλει συγκάλυψη, να καλέσει τον “Φραπέ”, τον “Χασάπη” και τη Σεμερτζίδου και όλες τις “γαλάζιες ακρίδες”». Αφού ανακοίνωσε ότι η Ελληνική Λύση θα καλέσει αυτούς τους τρεις ως μάρτυρες, κατηγόρησε την κυβέρνηση και την πλειοψηφία, ότι αν αρνηθούν, «θα είστε οι αρχιερείς της συγκάλυψης».

Την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη ζήτησε από το βήμα της Βουλής κι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. «Τον κ. Μυλωνάκη θα τον καλέσουμε να καταθέσει. Η ΝΔ αρνείται να έρθουν οι κ.κ. Μυλωνάκης, Μπουκώρος, ο φραπές και ο χασάπης, τι εξεταστική θα κάνουμε εάν δεν κληθούν οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης;», διερωτήθηκε για να προσθέσει: «Αυτά που έκανε ο Δημητριάδης στις υποκλοπές, τα κάνει ο Μυλωνάκης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σύμπτωση, στο ίδιο έργο θεατές και πάλι», είπε.

