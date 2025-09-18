ΟΠΕΚΕΠΕ-Εξεταστική: Η ΝΔ προτείνει ως και αποβιώσαντες για μάρτυρες – Μυλωνάκη και Μητσοτάκη καλεί η αντιπολίτευση

Εστία σύγκρουσης αποτέλεσε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κατάλογος των μαρτύρων και η κλήση του πρωθυπουργού αλλά και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Η ΝΔ διά του εισηγητή της Μακάριου Λαζαρίδη απέρριψε το αίτημα με τη γνωστή ρητορική περί «πολιτικής δίκης», αποφεύγοντας ουσιαστικά να δώσει απαντήσεις και επιμένοντας ότι «η πλειοψηφία δεν έχει τίποτα να κρύψει». Ο κ. Λαζαρίδης μίλησε για «πληγές τριάντα χρόνων», κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι κάθε φορά στην αντιπολίτευση παίζουν αυτό το μοτίβο, πατούν το κουμπί και ζητούν να καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης. «Γιατί δεν ζητάτε και τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς;», ήταν το ερώτημα του προς τα κόμματα για να προσθέσει πως ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί που ζητείται να κληθούν προς κατάθεση δεν έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν ασκούν εποπτεία ή διοίκηση του Οργανισμού. Συμφώνησε πάντως με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρώτοι να καταθέσουν οι επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε ότι η ΝΔ προσπαθεί να στήσει μια εξεταστική «κατά παραγγελία», φτάνοντας στο σημείο να προτείνει ως μάρτυρες ακόμη και… αποβιώσαντες, προκειμένου να αποφύγει να καθίσει στο τραπέζι των ερωτήσεων ο πρωθυπουργός. «Ηχηρό σήμα συγκάλυψης» χαρακτήρισε η ίδια τον αποκλεισμό βασικών μαρτύρων, επιμένοντας ότι οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μυλωνάκης πρέπει να λογοδοτήσουν.

«Η ΝΔ προτείνει να κληθούν να καταθέσουν οι Αναστάσιος Λέκκας και Γιώργος Σεφεριάδης. Ενημερώθηκα ότι δεν βρίσκονται ανάμεσά μας, πως είναι… μακαρίτες. Και δεν θα κληθεί ο πρωθυπουργός;», διερωτήθηκε για να συμπληρώσει: «Πως είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ είναι προφανές πως οφείλονται εξηγήσεις; Παρατηρούμε ένα κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας. Το βιώσαμε αυτό με τις υποκλοπές, το ξαναβιώνουμε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να μην κληθεί ο κύριος Μπουκώρος; Η κυρία Σεμερτζίδου; Οι Ξυλούρης και Στρατάκης;».

Στο ΠΑΣΟΚ μάλιστα, τονίζουν ότι χωρίς την κλήση προς κατάθεση 18 ουσιωδών μαρτύρων δεν μπορεί να γινει εξεταστική επιτροπή. Πρόκειται για:

1) Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025

2) Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

3) Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

4) Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025

5) Ξυλούρης Γιώργος

6) Στρατάκης Ανδρέας

7) Τρουλινός Γιάννης, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Γιάννη Κεφαλογιάννη

8) Κεφαλογιάννης Νίκος

9) Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

10) Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11) Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

12) Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ

13) Αλεξανδρόπουλος Μάκης Πρώην Γεν Διευθυντής Διευθυντής Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ

14) Γαργλαλάκος Τάσος, Ιδρυτής NEUROPUBLIC

15) Σπυρίδης Ευθύμιος, Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ

16) Τσικνάκης Γιώργος Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

17) Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

18) Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 2019-σήμερα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Βασίλη Κόκκαλη να υπενθυμίζει ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε ακόμη και για τις υποκλοπές, αναδεικνύοντας ένα μοτίβο παρακρατικής λειτουργίας που διαπερνά τη διακυβέρνηση της ΝΔ. «Ό,τι έγινε με τις επισυνδέσεις το ξαναβλέπουμε τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε, ζητώντας να κληθούν όχι μόνο οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού αλλά και άλλα πρόσωπα που, για αδιευκρίνιστους λόγους, η ΝΔ θέλει να κρατήσει εκτός.

Την κλήση του πρωθυπουργού αλλά και του Γιώργου Μυλωνάκη ζήτησαν και η Διαμάντω Μυλωνάκου από το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Σε παρέμβαση του στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζοντας τη λίστα μαρτύρων της ΝΔ, ανέφερε ότι «αν ήθελε να αποδείξει ότι δε θέλει συγκάλυψη, να καλέσει τον “Φραπέ”, τον “Χασάπη” και τη Σεμερτζίδου και όλες τις “γαλάζιες ακρίδες”». Αφού ανακοίνωσε ότι η Ελληνική Λύση θα καλέσει αυτούς τους τρεις ως μάρτυρες, κατηγόρησε την κυβέρνηση και την πλειοψηφία, ότι αν αρνηθούν, «θα είστε οι αρχιερείς της συγκάλυψης».

Την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη ζήτησε από το βήμα της Βουλής κι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. «Τον κ. Μυλωνάκη θα τον καλέσουμε να καταθέσει. Η ΝΔ αρνείται να έρθουν οι κ.κ. Μυλωνάκης, Μπουκώρος, ο φραπές και ο χασάπης, τι εξεταστική θα κάνουμε εάν δεν κληθούν οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης;», διερωτήθηκε για να προσθέσει: «Αυτά που έκανε ο Δημητριάδης στις υποκλοπές, τα κάνει ο Μυλωνάκης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σύμπτωση, στο ίδιο έργο θεατές και πάλι», είπε.

