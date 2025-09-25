Διπλό ταμπλό για τον Χρήστο Σταϊκούρα

Νέα σελίδα ανοίγει για τον πρώην υπουργό Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος εξελέγη στην καταληκτική βαθμίδα του καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα τον υποδέχθηκε με απόλυτη ομοφωνία – 10 στους 10 ψήφους – επιβεβαιώνοντας έτσι το επιστημονικό και ακαδημαϊκό του κύρος. Η εξέλιξη αυτή δεν αναιρεί, φυσικά, την πολιτική του δραστηριότητα· αντίθετα, ενισχύει έναν ρόλο που ήδη είχε, εκείνον του πανεπιστημιακού δασκάλου.

Οι φοιτητές του θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν όχι μόνο τη θεωρητική γνώση, αλλά και την εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει στην πράξη πώς σχεδιάζονται και εφαρμόζονται οι δημόσιες πολιτικές. Μια συνύπαρξη πολιτικής και ακαδημαϊκής παρουσίας που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα γόνιμη.

