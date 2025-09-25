search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 08:19
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 06:45

Διπλό ταμπλό για τον Χρήστο Σταϊκούρα

25.09.2025 06:45
staikouras

Νέα σελίδα ανοίγει για τον πρώην υπουργό Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος εξελέγη στην καταληκτική βαθμίδα του καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα τον υποδέχθηκε με απόλυτη ομοφωνία – 10 στους 10 ψήφους – επιβεβαιώνοντας έτσι το επιστημονικό και ακαδημαϊκό του κύρος. Η εξέλιξη αυτή δεν αναιρεί, φυσικά, την πολιτική του δραστηριότητα· αντίθετα, ενισχύει έναν ρόλο που ήδη είχε, εκείνον του πανεπιστημιακού δασκάλου.

Οι φοιτητές του θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν όχι μόνο τη θεωρητική γνώση, αλλά και την εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει στην πράξη πώς σχεδιάζονται και εφαρμόζονται οι δημόσιες πολιτικές. Μια συνύπαρξη πολιτικής και ακαδημαϊκής παρουσίας που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα γόνιμη.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Ερντογάν: Έχω συναντηθεί μαζί του 7 φορές – Εάν κάποιες φορές αυτό που κάνουμε προκαλεί δυσφορία στη Τουρκία, c’est la vie

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Απόφαση για πρωτοβουλίες να ξεκινήσει ο προοδευτικός διάλογος – Έμμεση αναφορά σε Τσίπρα από μέλη του οργάνου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου αποδομεί Σαλάτα μετά την κατάθεση του – «Συκοφαντικός παροξυσμός» στην Εξεταστική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekler_0309_eortologio
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτέμβριου

jumbo-new
BUSINESS

Jumbo: Καταγράφει αύξηση τζίρου και επενδύσεις σε καταστήματα e-commerce και υποδομές για το 2025

mitsotakis erdofan agkyra – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στην Αθήνα για το «ναυάγιο» με τον Ερντογάν – Μητσοτάκης: Έχουμε συναντηθεί επτά φορές

crediabank
BUSINESS

CrediaBank: Άνοιγμα πρώτου καταστήματος με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ψηφιακή καινοτομία

crediabank_new
BUSINESS

H CrediaBank παρουσιάζει καταστήματα Νέας Εμπειρίας πρώτη φορά στην Ελλάδα – Το πρώτο στην Σκουφά (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 08:18
ekler_0309_eortologio
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτέμβριου

jumbo-new
BUSINESS

Jumbo: Καταγράφει αύξηση τζίρου και επενδύσεις σε καταστήματα e-commerce και υποδομές για το 2025

mitsotakis erdofan agkyra – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στην Αθήνα για το «ναυάγιο» με τον Ερντογάν – Μητσοτάκης: Έχουμε συναντηθεί επτά φορές

1 / 3