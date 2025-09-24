search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 21:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.09.2025 20:35

Γεραπετρίτης για ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία

GERAPETRITIS_2309

Για το ζήτημα της εν τέλει ακύρωσης της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ειδικότερα, ο κ. Γεραπετρίτης είπε: «Υπήρξε μία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων, ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο. Αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών».

