«Μηνύματα» Ανδρουλάκη: Σεβασμός στην Καρυστιανού, καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και το “λάθος” για τη… βελόνα

Να… συμμαζέψει τις διάφορες απόψεις/θέσεις/διαφωνίες που έχουν εκφραστεί το τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας αίσθηση απουσίας κοινής γραμμής επιχείρησε ο πρόεδρος του κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να απαντήσει χωριστά στο κάθε στέλεχος που έκανε παρέμβαση τις τελευταίες ημέρες. Καθώς έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ίδιου περιεχομένου και κατεύθυνσης η κάθε δήλωση.

Όσον αφορά στις προειδοποιήσεις του Παύλου Γερουλάνου περί δημοσκοπικής στασιμότητας και “ακούνητης βελόνας” του ΠΑΣΟΚ, άφησε να φανεί πως θεωρεί λάθος την άποψη αυτή, λέγοντας ότι «στη ΔΕΘ δεν υπήρξε τομέας που το ΠΑΣΟΚ να μην είχε συγκεκριμένη πρόταση. […] Το ότι δεν κουβεντιάζουμε αυτά δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς την λάθος κατεύθυνση», προσθέτοντας ότι «αντί να γίνεται συζήτηση που αφορά τις θέσεις και το πρόγραμμα, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας».

Για την Άννα Διαμαντοπούλου και την ατάκα της «να μη γίνουμε η Καρυστιανού ή η Κωνσταντοπούλου», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαφοροποιήθηκε ξεκάθαρα, καθώς υπογράμμισε ότι «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρήνησαν και θρηνούν. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι αυτοί περνάνε μια μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι ένα κόμμα προσπαθεί –χωρίς να εργαλειοποιεί– να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Τέλος, σχετικά με την παρέμβαση του Χάρη Δούκα περί μετεκλογικών συνεργασιών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας: Να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση, να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και αυτά που είπαμε στη ΔΕΘ να τα εφαρμόσουμε. Και για να τα μάθει ο ελληνικός λαός, πρέπει ο καθένας από εμάς να μείνει σε αυτά, να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, να τα πάμε σε κάθε γωνιά της χώρας, να τα ακούσει ο κόσμος σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο, σε κάθε εργασιακό χώρο για να υπηρετήσουμε την πολιτική αλλαγή».

Από εκεί και πέρα, σχολιάζοντας τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο Ν. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «διπλωματική αποτυχία κι ερασιτεχνισμό», υποστηρίζοντας πως «ο Ερντογάν πήγε και έκανε ακόμη μια παρέλαση προκλήσεων». Παράλληλα, αναφερόμενος στην απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι, υπογράμμισε ότι «ζητάει κάτι πάρα πολύ εύλογο», ενώ σχολιάζοντας τις δηλώσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου σημείωσε ότι «δουλειά του Αρείου Πάγου δεν είναι να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις».

