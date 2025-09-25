search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 13:09

Ο Μητσοτάκης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τα ελληνοτουρκικά μετά την ακύρωση με τη συνάντηση με Ερντογάν

25.09.2025 13:09
mitsotakis_erdogan

Για ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής στον απόηχο της ακύρωσης της συνάντησης του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη θα ενημερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Βουλή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. 

Τη διεξαγωγή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για τις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα ζήτησε στα τέλη Αυγούστου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με τον πρωθυπουργό να τη μετατρέπει σε ενημέρωση με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής. 

Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών όπως ανακοίνωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας θα ενημερώσει την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την ευλογιά, μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Αναδίπλωση από Φλωρίδη, που είδε ξαφνικά ότι υπάρχει αίτημα εκταφής: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για τον Ρούτσι

Αφωνία Κυρανάκη για την πρόκληση από τον CEO του ΟΣΕ: Έδωσε μισθό στον εαυτό του 9.000 ευρώ

Τέμπη: Η απεργία πείνας του Ρούτσι φοβίζει την κυβέρνηση – «Δείχνει» τη Δικαιοσύνη για την εκταφή, καμία κόντρα με συγγενείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Μηνύματα» Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις – Να κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση, καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Photo1
ADVERTORIAL

METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μαζί για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 14:09
visual_COSMOTE TELEKOM-umlaut-Ookla_2025
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

AKROPOLE
BUSINESS

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας: Άνοδος 15 θέσεων για την Ελλάδα αλλά τα προβλήματα παραμένουν

vodafone_foundation_digital_wellbeing
ADVERTORIAL

Πανευρωπαϊκή έρευνα για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

1 / 3