Ο Μητσοτάκης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τα ελληνοτουρκικά μετά την ακύρωση με τη συνάντηση με Ερντογάν

Για ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής στον απόηχο της ακύρωσης της συνάντησης του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη θα ενημερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Βουλή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Τη διεξαγωγή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για τις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα ζήτησε στα τέλη Αυγούστου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με τον πρωθυπουργό να τη μετατρέπει σε ενημέρωση με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών όπως ανακοίνωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας θα ενημερώσει την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την ευλογιά, μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ.

