Reuters: Οπτικά ντοκουμέντα ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

Οπτικά ντοκουμέντα που φέρνει στη δημοσιότητα το Reuters ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για το χτύπημα στο Νοσοκομείο Νάσερ τον περασμένο Αύγουστο.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν 22 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 5 δημοσιογράφων. Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ισχυριστεί ότι χτύπησαν το νοσοκομείο, ώστε να εξουδετερώσουν κάμερα της Χαμάς. Ωστόσο, σύμφωνα με οπτικά ντοκουμέντα η κάμερα άνηκε στο πρακτορείο και τη χρησιμοποιούσε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ένας από τους ανταποκριτές του στη Γάζα.

Μια μέρα μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ ανώτατος αξιωματούχος των IDF δήλωσε ότι οι στρατιώτες θεώρησαν την κάμερα ύποπτη, επειδή ήταν τυλιγμένη με πετσέτα κι ότι πίστευαν πως του βιντεοσκοπούσε.

Βίντεο που τραβήχτηκε από drone που ανήκει στις IDF δείχνει την κάμερα, καλυμμένη με ένα δίχρωμο ύφασμα, στη σκάλα του νοσοκομείου.

Η κάμερα άνηκε σε δημοσιογράφο του Reuters

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι στόχος ήταν η κάμερα, που ήταν καλυμμένη με ύφασμα. Το ύφασμα ήταν το χαλί προσευχής του δημοσιογράφου του Reuters Hussam al-Masri, που σκοτώθηκε στο χτύπημα.

Ακόμα, επεσήμανε ότι η μονάδα ενήργησε χωρίς να λάβει την έγκριση του ανώτερου περιφερειακού διοικητή που είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στη Γάζα

Ο Hussam al-Masri από τον Μάιο είχε τοποθετήσει τουλάχιστον 35 φορές την κάμερά του στην ίδια σκάλα στο νοσοκομείο Νάσερ, προκειμένου να καταγράψει ζωντανές μεταδόσεις που προωθούνταν στους πελάτες του Reuters σε όλο τον κόσμο. Συχνά κάλυπτε την κάμερά του με το πράσινο και λευκό χαλί προσευχής για να την προστατεύσει από τη ζέστη και τη σκόνη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει τότε την επίθεση στο νοσοκομείο «τραγικό ατύχημα».

Ο στρατιωτικός αξιωματούχος επέμεινε ότι οι δημοσιογράφοι δεν ήταν στόχοι.

