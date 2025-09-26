search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 17:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 16:42

«Ανεύθυνες» οι «απειλές» Ζελένσκι ότι θα πλήξει το Κρεμλίνο, λέει η Μόσχα

26.09.2025 16:42
zelenskyy_2508_1920-1080_new
credit: AP

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας χαρακτήρισε σήμερα “ανεύθυνες” τις “απειλές” για πλήγματα κατά του Κρεμλίνου που διατυπώθηκαν από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος “επισείει όλες τις επιλογές χωρίς περιορισμό, κάτι που φαίνεται αρκετά ανεύθυνο”, αντέδρασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα αυτό κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, σε συνέντευξη με δημοσιογράφο του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης Axios χθες, Πέμπτη, ο οποίος τον ρωτούσε αν οι υπάλληλοι του Κρεμλίνου “θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ξέρουν πού βρίσκονται τα αντιαεροπορικά καταφύγια”, ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι μπορεί στην πραγματικότητα να χρειαστούν τα “αντιαεροπορικά καταφύγιά τους” αν δεν βάλουν τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ρωσικός πύραυλος προκάλεσε ζημιές στις αρχές Σεπτεμβρίου στην έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Ρωσίας απαντώντας στη ρωσική επίθεση εναντίον του εδάφους της και σε αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύονται καθημερινά εναντίον των πόλεών της.

Οι ουκρανικές επιθέσεις θέτουν συχνά στο στόχαστρο εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη φθάνουν μερικές φορές μέχρι τη Μόσχα ή τα περίχωρά της.

Στη συνέντευξή του στο Axios, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως η Ουκρανία δεν προτίθεται να πλήξει αμάχους στη Ρωσία.

“Δεν είμαστε τρομοκράτες”, είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ελπίζει να αποκτήσει έναν τύπο όπλου μεγαλύτερης εμβέλειας, που θα επέτρεπε πλήγματα στην καρδιά της Ρωσίας, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Τα πλήγματα που εξαπολύει η Ουκρανία με δυτικά όπλα στο ρωσικό έδαφος, μακριά από το μέτωπο, είναι ευαίσθητο θέμα, με ορισμένους συμμάχους του Κιέβου να φοβούνται κυρίως να εμπλακούν σε μια κλιμάκωση με τη Μόσχα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ωστόσο στο Axios πως ο Ντόναλντ Τραμπ τού έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να συνεχίσει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει προσεγγίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά εκφράζει αυξανόμενη απογοήτευση απέναντί του τις τελευταίες εβδομάδες, συνέκρινε πρόσφατα τη Ρωσία με “χάρτινο τίγρη”.

Διαβάστε επίσης

Νέα πρόκληση από το Ισραήλ: Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Γάζα

Ο Νικολά Σαρκοζί «πίσω από τα κάγκελα»: Το εξώφυλλο της Liberation σχολιάζει την καταδίκη του πρώην προέδρου

Ερντογάν: Υπέροχη η συνάντηση με τον Τραμπ – «Θα λάβουμε το μερίδιό μας από τους πόρους στη Μεσόγειο», το έμμεσο μήνυμα σε Αθήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jimmy – kimmel
MEDIA

Disney: Ντράβαλα με επενδυτές εξαιτίας της προσωρινής «καρατόμησης» του Τζιμι Κίμελ- Πτώση στην τιμή της μετοχής της

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δείχνει» την Ουγγαρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με drone

aimodosia_2907_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Συγκέντρωσε 900 μονάδες αίματος στην καλοκαιρινή εκστρατεία

arcadia
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Το «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη η ελληνική υποψηφιότητα

zelenskyy_2508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ανεύθυνες» οι «απειλές» Ζελένσκι ότι θα πλήξει το Κρεμλίνο, λέει η Μόσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 17:29
jimmy – kimmel
MEDIA

Disney: Ντράβαλα με επενδυτές εξαιτίας της προσωρινής «καρατόμησης» του Τζιμι Κίμελ- Πτώση στην τιμή της μετοχής της

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δείχνει» την Ουγγαρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με drone

aimodosia_2907_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Συγκέντρωσε 900 μονάδες αίματος στην καλοκαιρινή εκστρατεία

1 / 3