ΚΟΣΜΟΣ

26.09.2025 20:29

Γερμανία: Νέες πτήσεις drones πάνω από το Σλέσβιγκ-Χολστάιν – Υποψίες κατασκοπείας

26.09.2025 20:29
drone
drone/unsplash

Drones εντοπίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πάνω από το Σλέσβιγκ-Χολστάιν, ανέφερε το κρατιδιακό υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας ότι ερευνάται η υποψία κατασκοπείας.

Λόγω και των πρόσφατων περιστατικών με drones στον εναέριο χώρο της Δανίας, το υπουργείο βρίσκεται σε «εντατικές και συνεχείς» συζητήσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών του Σλέσβιγκ-Χολστάιν Ζαμπίνε Ζίτερλιν-Βάακ και πρόσθεσε ότι η αστυνομία του κρατιδίου ενισχύει την άμυνα κατά των drones σε συντονισμό με τα γειτονικά κρατίδια. Η υπουργός δεν έδωσε πάντως πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των drones που εντοπίστηκαν ή την περιοχή στην οποία κινήθηκαν.

Η κυβέρνηση της Δανίας έκανε λόγο για «υβριδική επίθεση» και ανέφερε ότι πίσω από τις υπερπτήσεις κρύβεται «επαγγελματικός» παράγων – ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ έχουν ενταθεί και οι συνοριακοί έλεγχοι για το ενδεχόμενο μεταφορών drones. «Όλες οι υπηρεσίες είναι σε μεγάλη εγρήγορση και η κατάσταση ασφαλείας δεν έχει αλλάξει», δήλωσε και η κυρία Ζίτερλιν-Βάακ.

Την ανησυχία του για την είδηση εξέφρασε ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα εσωτερικής ασφάλειας Νίκλας Ντίρμπρουκ και τόνισε ότι, εάν επιβεβαιωθεί η υποψία της κατασκοπείας, αυτό θα καταδείξει για άλλη μια φορά πόσο σοβαρά πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι υβριδικές απειλές στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν. «Τα βόρεια γερμανικά κρατίδια, μαζί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και, εφόσον είναι απαραίτητο, σε συντονισμό και με τους Δανούς γείτονές μας, πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε τέτοια γεγονότα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο κ. Ντίρμπρουκ. Το SPD ζήτησε επίσης από τις αρχές του κρατιδίου να ενημερώσουν επισήμως την Επιτροπή Εσωτερικών και Νομικών Υποθέσεων της Bundestag.

Στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν έχουν πάντως εντοπιστεί κατ΄επανάληψη drones, ενώ οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις του κρατιδίου ακινητοποίησαν στις αρχές του μήνα στην διώρυγα του Κιέλου φορτηγό πλοίο το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιείτο ως βάση για πτήσεις drones. Στις 26 Αυγούστου ένα drone φέρεται να εκτοξεύθηκε από το εν λόγω πλοίο προκειμένου να πετάξει πάνω από γερμανικό πολεμικό πλοίο και να τραβήξει φωτογραφίες.

