Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Tι συζήτησαν

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Από την αμερικανική πλευρά, το παρών έδωσαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους.

Η πατριαρχική αποστολή αποτελούνταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητο, τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μέγα Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρα Αέτιο.

WASHINGTON — Patriarch Bartholomew of Constantinople met with President Donald J. Trump at the White House on Monday, September 15, 2025, marking the sixth U.S. president he has visited.https://t.co/87k3KoLFWx — UOJ – America (@UOJ_America) September 15, 2025

Σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μισή ώρα, διεξήχθη σε πολύ εγκάρδια ατμόσφαιρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ποικίλες πρωτοβουλίες και τη διακονία του Οικουμενικού Θρόνου και για την ζωή των Χριστιανών στην Τουρκία.

Ecumenical Patriarch Bartholomew Leaves White House After Meeting with President Trump



Ecumenical Patriarch Bartholomew, the spiritual leader of more than 200 million Eastern Orthodox Christians, is making his first U.S. visit in four years. Known as the “Green Patriarch” for… pic.twitter.com/xRfGaFAeTZ September 15, 2025

Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, ο Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Τραμπ για τις πρωτοβουλίες και τη συνολική προσπάθειά του για την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο και ιδιαιτέρως στην Ουκρανία. Συζήτησαν, επίσης, για την κατάσταση των Χριστιανών στην Μέση Ανατολή.

Επίσης, έγινε αναφορά και στην επικείμενη επίσκεψη της Α. Αγιότητος του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ’ στην Τουρκία, προκειμένου να τιμήσουν από κοινού με τον Παναγιώτατο την εφετεινή 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. Για την συνάντηση έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είναι Χριστιανός Ρωμαιοκαθολικός στο θρήσκευμα.

Ο Πατριάρχης συλλυπήθηκε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τη δολοφονία του φίλου και συνεργάτη του Τσάρλι Κερκ και τον ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και για το ωραίο δώρο του.

