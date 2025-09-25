search
25.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στη συνάντηση με Τραμπ: Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, θα το συζητήσω με τον Βαρθολομαίο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ότι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Είπε επίσης ότι θα θέσει στις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν και το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. «Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ’ ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων. Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

