Θερμή υποδοχή Ερντογάν από Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Μπορεί να αρθούν άμεσα οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, θα μιλήσουμε για Patriot και F-35»

To κατώφλι του Λευκού Οίκου πέρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στον Λευκό Οίκο με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία, καθώς κατευθύνονταν προς το Οβάλ Γραφείο.

Κατά την υποδοχή Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν οι ΗΠΑ θα πουλήσουν F-35 στην Τουρκία. «Θα το μάθουμε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η στιγμή της υποδοχής

#SONDAKİKA | Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da Donald Trump tarafından karşılandı. İki lider tokalaştı. pic.twitter.com/U5U2JlNGRR — CNN TÜRK (@cnnturk) September 25, 2025

US President Donald Trump welcomes his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan at the White House https://t.co/MwqYtoFd6S September 25, 2025

Στο Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι «ευχαρίστηση» να φιλοξενεί τον Τούρκο ομόλογό του. «Γνωρίζει για τις νοθευμένες εκλογές καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος και τόνισε ότι θα μιλήσουν για το εμπόριο και τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Έχουμε πολύ καλή σχέση εδώ και καιρό, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι θα ήθελε η Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν, μιλώντας τουρκικά, δήλωσε «πολύ ευχαριστημένος» που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και χαρούμενος που η επίσκεψή του συμπίπτει με την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – στην οποία παρευρέθηκε αυτός και ο Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πάράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι ο Τραμπ και ο ίδιος μπορούν «να οδηγήσουν τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ σε πολύ διαφορετικό επίπεδο».

Προσθέτει ότι οι δύο ηγέτες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα αεροσκάφη F35 και F16 κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης.

«Θα συζητήσουμε τα συστήματα Patriot και τα F35 και ζητήματα διμερούς εμπορίου και θα δοθεί στην Τουρκία η δυνατότητα να αγοράσει αυτά που ζητά εδώ και καιρό» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο άρσης τους.«Αν πάει καλά η συζήτησή μας, οι κυρώσεις θα αρθούν σχεδόν αυτόματα» δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ ανέφερε ότι θα συζητηθούν και οι δασμοί.

Οι τουρκικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υπόκεινται επί του παρόντος στον γενικό δασμολογικό συντελεστή 15% που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ στις περισσότερες χώρες.

BREAKING: Trump:



We could lift (CAATSA) sanctions on Türkiye almost immediately. pic.twitter.com/K4VuOYwpG1 — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Φιλοφρονήσεις Τραμπ στον Ερντογάν

Στην διάρκεια της συνάντησης ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου: «Συνήθως δεν μου αρέσουν οι πολιτικοί με άποψη, αλλά αυτός είναι ξεχωριστός». Σκληρός, αλλά μου αρέσει, είπε ο Τραμπ για να συνεχίσει: «Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας σοβαρός ηγέτης και πρέπει να του αναγνωρίσω πως μετά από 2.000 χρόνια – όπως έχω ξαναπεί – κατάφερε να κατακτήσει τη Συρία. Η Συρία είναι μία ξεκάθαρη νίκη για τον ίδιο και την Τουρκία».

«Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας σοβαρός ηγέτης και πρέπει να του αναγνωρίσω πως μετά από 2.000 χρόνια – όπως έχω ξαναπεί – κατάφερε να κατακτήσει τη Συρία. Η Συρία είναι μία ξεκάθαρη νίκη για τον ίδιο και την Τουρκία» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Με την παραίνεση της Τουρκίας έχω αποσύρει τις αμερικανικές κυρώσεις προς τη Συρία» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ο Τραμπ συμφωνεί με τον Ερντογάν για τον πόλεμο στη Γάζα Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Λοιπόν, δεν γνωρίζω τη στάση του, δεν μπορώ να σας πω γι’ αυτό, αλλά είχα μια «εξαιρετική συνάντηση» με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία», είπε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να πάρουμε πίσω τους ομήρους».

Τραμπ: Η Τουρκία θα μπορούσε να βοηθήσει να έρθουν Ζελένσκι και Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Απαντώνατς σε ερώτηση για ενδεχόμενη διαμεσολάβηση Ερντογαν για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, , ο Τραμπ τόνισε ότι ο Τούρκος ηγέτης «χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τους δύο» και θα μπορούσε να αποτελέσει «μεγάλη επιρροή» αν ήθελε, αν και αυτή τη στιγμή είναι «πολύ ουδέτερος».

Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, είπε ξανά ο Τραμπ.

«Γνωρίζει τον Πούτιν όπως εγώ τον Πούτιν», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας έναν πολυσυζητημένο ισχυρισμό ότι έχει διευθετήσει αρκετούς πολέμους, αλλά ότι «πίστευε ότι αυτός θα ήταν ένας από τους πιο εύκολους να διευθετηθεί».

Η Ρωσία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια και «ουσιαστικά δεν έχει κερδίσει γη», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος: «Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσουμε, πραγματικά».

Τι είπαν για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, πάγιο αίτημα του Ουκουμενιού Πατριαρχείου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια, χρειάζονται βοήθεια και είπα ότι θα το αναφέρω».

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε, επίσης, πως είναι έτοιμος «να κάνει ό,τι χρειαστεί» σχετικά με την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Τι είπε ο Τραμπ για τα εσωτερικά των ΗΠΑ

Σε μία από τις τελευταίες ερωτήσεις που τέθηκαν στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο, η προσοχή στράφηκε για λίγο σε εγχώριες προβλήματα.

Καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει πιθανό κλείσιμο της κυβέρνησης στο τέλος του μήνα λόγω διαμαχών για τα σχέδια δαπανών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για τα σχέδιά του.

«Όλα αυτά προκαλούνται από τους Δημοκρατικούς», απάντησε ο Τραμπ, προτού στραφεί στην κριτική των πολιτικών των Δημοκρατικών για τα σύνορα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε απόλυτα τέλεια σύνορα», προσθέτει, και οι Δημοκρατικοί «θέλουν να τα αποκαλύψουν όλα».

