search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 19:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 18:14

Μέτωπο Ερντογάν με το Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξής του

25.09.2025 18:14
erdogan – fox-news

Μέτωπο άνοιξε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το Fox News.

Ο Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο τη Δευτέρα, λίγες ημέρες πριν συναντήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. 

Ο δημοσιογράφος Μπρετ Μπάιερ ρώτησε τον Ερντογάν πώς μπορούν τερματιστούν οι πόλεμοι στη Γάζα και την Ουκρανία.

Στην απάντηση του, που προβλήθηκε μεταγλωττισμένη, ο Ερντογάν εμφανίζεται να επιτίθεται στον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν τήρησε αυτά που έλεγε. «Ο Τραμπ είπε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το έκανε; Ο πόλεμος συνεχίζεται. Παρομοίως είπε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Γάζα. Τέλειωσε; Όχι. Υπάρχει ένα αντίτιμο που πρέπει να πληρώσεις, όταν αρχίζεις να αναλύεις το θέμα». 

«Χάθηκε το νόημα»

Η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει ότι κατά τη μετάφραση χάθηκε το νόημα των όσων είπε. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι ο τερματισμός των πολέμων περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις, κόστη και αναγνώρισε τη συνεισφορά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Από την πλευρά του Fox News επέμεινε ότι έγινε πιστή μετάφραση των λεγόμενων του.

Διαβάστε επίσης

Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με βαριά ατζέντα

Σοκ στη Γαλλία με την καταδίκη Σαρκοζί: Ο πρώτος πρώην πρόεδρος που θα οδηγηθεί στη φυλακή, ακόμη και αν κάνει έφεση

Ιταλία και Ισπανία στέλνουν πολεμικά πλοία για να προστατέψουν την αποστολή Global Sumud Flottilla – Αμηχανία και μισόλογα από την Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
velopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βελόπουλος: Μόλις ανακοινώθηκε πως έρχεται ευρωπαϊκή επιτροπή προανήγγειλε εκταφή ο Φλωρίδης

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή ελληνοαμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ κατά της πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία

santorini
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σεισμοί στη Σαντορίνη: Επιστήμονες βρήκαν την απάντηση για τις δονήσεις που αναστάτωσαν το νησί

mitsotakis-gkilfoil-5465
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη – Σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna

Pete Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ συγκαλεί σπάνια και επείγουσα συνάντηση στρατηγών και ναυάρχων – Ερωτήματα για τη σκοπιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 19:23
velopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βελόπουλος: Μόλις ανακοινώθηκε πως έρχεται ευρωπαϊκή επιτροπή προανήγγειλε εκταφή ο Φλωρίδης

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή ελληνοαμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ κατά της πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία

santorini
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σεισμοί στη Σαντορίνη: Επιστήμονες βρήκαν την απάντηση για τις δονήσεις που αναστάτωσαν το νησί

1 / 3