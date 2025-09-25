Μέτωπο Ερντογάν με το Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξής του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μέτωπο άνοιξε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το Fox News.
Ο Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο τη Δευτέρα, λίγες ημέρες πριν συναντήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Ο δημοσιογράφος Μπρετ Μπάιερ ρώτησε τον Ερντογάν πώς μπορούν τερματιστούν οι πόλεμοι στη Γάζα και την Ουκρανία.
Στην απάντηση του, που προβλήθηκε μεταγλωττισμένη, ο Ερντογάν εμφανίζεται να επιτίθεται στον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν τήρησε αυτά που έλεγε. «Ο Τραμπ είπε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το έκανε; Ο πόλεμος συνεχίζεται. Παρομοίως είπε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Γάζα. Τέλειωσε; Όχι. Υπάρχει ένα αντίτιμο που πρέπει να πληρώσεις, όταν αρχίζεις να αναλύεις το θέμα».
Η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει ότι κατά τη μετάφραση χάθηκε το νόημα των όσων είπε. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι ο τερματισμός των πολέμων περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις, κόστη και αναγνώρισε τη συνεισφορά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».
Από την πλευρά του Fox News επέμεινε ότι έγινε πιστή μετάφραση των λεγόμενων του.
