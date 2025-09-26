ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

Εκτός ορίων βγήκε ο παρουσιαστής του Fox News Τζέσι Γουότερς όταν ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ να βομβαρδιστεί το κτίρο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνελευση του Οργανισμού.

Τα Ηνωμένα Έθνη υπέστησαν σοκ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, για την συνπεριφορα του παρουσιαστή, απλώς επειδή επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετώπισε προβλήματα με μια κυλιόμενη σκάλα και με τον τηλεϋποβολέα.

Fox News host #JesseWatters on the #UN’s escalator and #teleprompter issues said “What we need to do is either leave the UN or bomb it.” pic.twitter.com/pdmJ0vj8fO — Oʂɯαʅԃσ Rσყҽƚƚ (@oswaldosrm) September 24, 2025

Ο Τζέσι Γουότερς ζήτησε κατ’ ιδίαν συγγνώμη στη Μελίσα Φλέμινγκ, την επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, αφού προηγουμένως τα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρήθηκαν στο κανάλι για τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής.

Το Fox News δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Δεν είναι αστείο, ούτε αποτελεί ειρωνεία, να ζητάς τον βομβαρδισμό, τη ρίψη αερίων, την καταστροφή αυτού του κτιρίου. Αυτού του είδους η ρητορική είναι απαράδεκτη», είπε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

Tonight, Fox News Host Jesse Watters advocates for the United States to bomb the United Nations. This is dangerous rhetoric in the aftermath of Charlie Kirk's death and political violence.



RETWEET to demand that @JesseBWatters resign! pic.twitter.com/RXZeX2DFAM — Protect Kamala Harris ✊ (@DisavowTrump20) September 24, 2025

«Γνωρίζουμε με οδυνηρό τρόπο τι συμβαίνει όταν απευθύνονται απειλές σε βάρος των Ηνωμένων Εθνών. Χάσαμε φίλους μας στη Βαγδάτη. Εγώ ο ίδιος περπάτησα στα συντρίμμια του κτιρίου στο Αλγέρι, όταν βομβαρδίστηκε (η αποστολή του ΟΗΕ), οι συνάδελφοί μας στην Αμπούτζα βομβαρδίστηκαν επίσης», πρόσθεσε.

UN launches probe into Trump’s UNGA escalator fiasco, with spokesperson slamming Fox host Jesse Watters’ call to bomb the headquarters as “unacceptable”https://t.co/FQ7xqPaRUQ September 26, 2025

Ο Γουότερς έκανε αυτό το σχόλιο ενώ συζητούσε την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Τραμπ παραπονέθηκε για την κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε μόλις πάτησε στο πρώτο σκαλί της και για τον τηλεϋποβολέα που δεν λειτουργούσε. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, είτε να φύγουμε από τον ΟΗΕ ή να τον βομβαρδίσουμε. Ίσως να του ρίξουμε αέρια (…) πρέπει να τον καταστρέψουμε» είπε ο παρουσιαστής.

Ο ΟΗΕ λέει ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε, αναγκάζοντας τον Τραμπ και τη σύζυγό του να την ανέβουν περπατώντας, επειδή ένας εικονολήπτης του Λευκού Οίκου ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό ασφαλείας. Όσον αφορά το πρόβλημα με τον τηλεϋποβολέα, ο ΟΗΕ λέει ότι ο χειρισμός του ήταν ευθύνη του Λευκού Οίκου.

