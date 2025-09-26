Τα ονόματα των Έλον Μασκ, Στιβ Μπάνον, Μπιλ Γκέιτς και Πρίγκιπα Άντριου στα έγγραφα Έπσταϊν

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν περισσότερα έγγραφα του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία δείχνουν ότι ο εκλιπών μεγιστάνας ήταν φίλος με μερικούς από τους πιο ισχυρούς και πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο.

Οι έξι σελίδες με αρχεία από το καθημερινό πρόγραμμα του Τζέφρι Έπσταϊν περιέχουν τα ονόματα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, του ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, του πρώην συμμάχου του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, του συνιδρυτή του PayPal, Πίτερ Θιλ, και του πρίγκιπα Άντριου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 4 Δεκεμβρίου 2014, ο Έπσταϊν είχε ένα πρωινό πάρτι με τον Γκέιτς, στο οποίο ήταν επίσης προσκεκλημένοι οι Αμερικανοί επιχειρηματίες Ρον Μπάρον και Τζος Χάρις. Ο Μασκ είχε προγραμματίσει ένα ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους στις 6 Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ο Έπσταϊν είχε προγραμματίσει ένα γεύμα με τον Θιέλ στις 27 Νοεμβρίου 2017 και ένα πρωινό με τον Μπάνον στις 16 Φεβρουαρίου 2019, λίγους μήνες πριν κατηγορηθεί για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.

Ενώ οι σελίδες από το πρόγραμμα του Έπσταϊν δείχνουν ότι ήταν σε επαφή με αυτά τα άτομα, δεν υπάρχουν στοιχεία στα έγγραφα που να υποδηλώνουν ότι γνώριζαν πώς κακοποιούσε σεξουαλικά έφηβες κοπέλες.

Το ημερολόγιο πτήσης που δημοσίευσαν οι νομοθέτες έδειξε επίσης ότι ο πρίγκιπας Άντριου πέταξε με τον Έπσταϊν από το Νιου Τζέρσεϊ στη Φλόριντα.

«Θα πρέπει να είναι σαφές σε κάθε Αμερικανό ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν φίλος με μερικούς από τους πιο ισχυρούς και πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο», δήλωσε η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών της Επιτροπής Εποπτείας, Σάρα Γκερέρο.

Τα αρχεία διέγραψαν τα ονόματα των θυμάτων και η επιτροπή σχεδιάζει να δημοσιεύσει περισσότερα μόλις διαγραφούν και αυτά.

«Κάθε νέο έγγραφο που παράγεται παρέχει νέες πληροφορίες καθώς εργαζόμαστε για να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τους επιζώντες και τα θύματα. Οι Δημοκρατικοί της Εποπτείας δεν θα σταματήσουν μέχρι να εντοπίσουμε όλους όσους εμπλέκονται στα ειδεχθή εγκλήματα του Έπσταϊν», προστίθεται στην ανακοίνωση.

