Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήταν «γεμάτη ψέματα», δηλώνει αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής

Αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής επέκρινε έντονα σήμερα την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, λέγοντας ότι ήταν «γεμάτη από ψέματα και διαστρεβλώσεις».
«Ήταν η ομιλία ενός ηττημένου άνδρα, ενός απελπισμένου ηγέτη που προσπάθησε για άλλη μια φορά να συσπειρώσει μια Δύση η οποία παίρνει όλο και περισσότερες αποστάσεις από ένα γενοκτονικό κράτος, που χρησιμοποιεί τον φόβο ως το μόνο επιχείρημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντελ Άτιεχ, διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.
«Η ομιλία αυτή δεν έδειξε ούτε όραμα ούτε προοπτική: αποτύπωσε μόνο μια αυξανόμενη απομόνωση, μια φυγή και την αγωνία μιας δύναμης που ξέρει ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας», πρόσθεσε.
