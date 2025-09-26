search
ΚΟΣΜΟΣ

26.09.2025 23:12

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήταν «γεμάτη ψέματα», δηλώνει αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής

26.09.2025 23:12
netanyahu

Αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής επέκρινε έντονα σήμερα την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, λέγοντας ότι ήταν «γεμάτη από ψέματα και διαστρεβλώσεις».

«Ήταν η ομιλία ενός ηττημένου άνδρα, ενός απελπισμένου ηγέτη που προσπάθησε για άλλη μια φορά να συσπειρώσει μια Δύση η οποία παίρνει όλο και περισσότερες αποστάσεις από ένα γενοκτονικό κράτος, που χρησιμοποιεί τον φόβο ως το μόνο επιχείρημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντελ Άτιεχ, διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ομιλία αυτή δεν έδειξε ούτε όραμα ούτε προοπτική: αποτύπωσε μόνο μια αυξανόμενη απομόνωση, μια φυγή και την αγωνία μιας δύναμης που ξέρει ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας», πρόσθεσε.

